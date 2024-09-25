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大選勝率揭曉！賀錦麗57％VS川普42％ 可能創近150年來最小差距

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
民調機構538公布美國大選預測顯示，副總統賀錦麗（右）的勝選機率為57%，前總統川普（左）勝率則為42%。法新社
民調機構538公布美國大選預測顯示，副總統賀錦麗（右）的勝選機率為57%，前總統川普（左）勝率則為42%。法新社

民調機構538公布美國大選預測顯示，副總統賀錦麗的勝選機率為57%，前總統川普勝率則為42%，賀錦麗可能會以領先3.2個百分點拿下選舉，而雙方在4個搖擺州的差距恐怕不到1%，凸顯這基本上是一場五五開的苦戰，很可能創下自1876年來選舉人票最接近的紀錄。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，根據538的最新預測，基於各項民調的接近程度及模稜兩可的非民調因素，任何候選人都可能輕易勝選，而且如果民調再次出現重大誤判，其中一方可能會以可觀幅度勝出。

事實上，賀錦麗的勝率相較22日有所減少，主要是紐時最新民調顯示川普在北卡、喬州與亞利桑那等關鍵戰場均領先，平均幅度分別為0.4%、1.3%、1%，這也大大增加川普勝率。

目前可以肯定的是，選舉依然極其接近，根據538預測模型，川普和賀錦麗最終在北卡、喬州、亞利桑那與內華達很可能差距不到1個百分點；在賓州、威斯康辛、密西根與佛州可能差距4個百分點，這也是一般民調的誤差範圍內。

雙方不僅在個別州上出奇接近，在選舉人票也可能是歷史性接近。假如538預設模型完全正確，賀錦麗將贏得270張選舉人票，川普將拿下268張選舉人票，這將是自1876年來選舉人票差距最小的一次；當時共和黨籍的海斯（Rutherford B. Hayes）以一票之差擊敗民主黨對手蒂爾頓（Samuel J. Tilden）。

不過雖然民調顯示此時此刻雙方勢均力敵，但「接近」也意味著任何民調上的微小誤判，或者全國各地情勢的轉變都會造成其中一方大勝。

川普 美國大選 賀錦麗

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