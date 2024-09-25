快訊

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

在台大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、站行駛列車車頂 台鐵喊告

川普陣營：美情報單位稱伊朗有暗殺企圖

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普競選團隊發表聲明指出，川普今天稍早聽取國家情報總監辦公室簡報，提到「伊朗有真實且具體的暗殺威脅，企圖破壞美國局勢穩定並製造混亂」。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）競選團隊指出，美國情報官員已確認伊朗的威脅在「過去幾個月有所增加」，美國政府官員正盡全力保護川普，確保11月的總統大選不受影響。

伊朗當局日前曾否認美方稱其干預美國內政的指控。伊朗駐紐約聯合國代表團與美國國家情報總監辦公室（ODNI）今晚都未立即回應置評請求。

一名與伊朗有關聯的巴基斯坦男子麥潛德（AsifRaza Merchant）今年7月因涉嫌密謀刺殺美國官員被捕，據傳是為報復美國2020年擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），但麥潛德本月稍早面對相關指控時概不認罪。

據知情人士透露，麥潛德雖將川普列為潛在暗殺對象，但還未付諸行動。

川普7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢演講時遭一男子開槍，右耳被子彈擦傷，9月中在佛羅里達州的高爾夫球場打球時又險遭暗殺，美國聯邦當局正就2起事件展開調查。目前暫無證據顯示伊朗當局與這2起事件有關。

不過，美國有關當局上週表示，伊朗駭客把從川普競選團隊「竊取來的非公開」資料，提供給當時與他角逐白宮大位的競選對手拜登（Joe Biden）陣營工作人員。這是德黑蘭當局試圖擴大影響美國總統選舉的一環。

伊朗 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

無視專家反對 川普矢言用關稅驅動美國經濟繁榮

現在誰領跑？路透最新全國民調出爐 川普經濟議題優勢縮小

川普刺客數月前就計畫行刺 美司法部加控企圖暗殺等3罪

民調：亞太裔選民青睞賀錦麗勝過川普

相關新聞

川普誓言「搶」其他國家製造業工作 盟友的德國、南韓也被點名

正在爭取二度入主白宮的川普周二到美國汽車製造重鎮，喬治亞州薩凡納，造勢時承諾，會「奪走」其他國家的製造業工作、「奪走」他...

小笠原分析美國大選 川普若再次當選對台灣將不容易

日本政治學者小笠原欣幸今天獲邀到清大演講談台灣與國際政治發展，他除了分析台灣政界未來發展情況，同時也提到日本首相選舉與美...

美副總統辯論將登場 民調：范斯支持度不如華茲

根據今天公布的民調，俄亥俄州聯邦參議員、共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）在選民中的受歡迎程度，不如民主黨副總統...

川普在超市替3寶媽埋單 遭質疑「買票」

新聞周刊(Newsweek)報導，共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)23日在賓州超市替一名扶養三個...

大選勝率揭曉！賀錦麗57％VS川普42％ 可能創近150年來最小差距

民調機構538公布美國大選預測顯示，副總統賀錦麗的勝選機率為57%，前總統川普勝率則為42%，賀錦麗可能會以領先3.2個...

無視專家反對 川普矢言用關稅驅動美國經濟繁榮

前美國總統川普今天承諾，將透過有利於商業的經濟為美國帶來歷史性意外之財，將獎勵國內製造業者，但會大大不利於那些向美國人銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。