川普陣營：美情報單位稱伊朗有暗殺企圖

美國共和黨總統候選人川普競選團隊發表聲明指出，川普今天稍早聽取國家情報總監辦公室簡報，提到「伊朗有真實且具體的暗殺威脅，企圖破壞美國局勢穩定並製造混亂」。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）競選團隊指出，美國情報官員已確認伊朗的威脅在「過去幾個月有所增加」，美國政府官員正盡全力保護川普，確保11月的總統大選不受影響。

伊朗當局日前曾否認美方稱其干預美國內政的指控。伊朗駐紐約聯合國代表團與美國國家情報總監辦公室（ODNI）今晚都未立即回應置評請求。

一名與伊朗有關聯的巴基斯坦男子麥潛德（AsifRaza Merchant）今年7月因涉嫌密謀刺殺美國官員被捕，據傳是為報復美國2020年擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），但麥潛德本月稍早面對相關指控時概不認罪。

據知情人士透露，麥潛德雖將川普列為潛在暗殺對象，但還未付諸行動。

川普7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢演講時遭一男子開槍，右耳被子彈擦傷，9月中在佛羅里達州的高爾夫球場打球時又險遭暗殺，美國聯邦當局正就2起事件展開調查。目前暫無證據顯示伊朗當局與這2起事件有關。

不過，美國有關當局上週表示，伊朗駭客把從川普競選團隊「竊取來的非公開」資料，提供給當時與他角逐白宮大位的競選對手拜登（Joe Biden）陣營工作人員。這是德黑蘭當局試圖擴大影響美國總統選舉的一環。