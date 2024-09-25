無視專家反對 川普矢言用關稅驅動美國經濟繁榮

前美國總統川普今天承諾，將透過有利於商業的經濟為美國帶來歷史性意外之財，將獎勵國內製造業者，但會大大不利於那些向美國人銷售外國製商品的公司。

法新社報導，距離總統大選只剩6週時間，這位共和黨候選人和他的民主黨競爭對手賀錦麗聲勢旗鼓相當。具影響力的民調機構表示，這是他們多年來見過兩黨候選人支持率最接近的一場大選。

川普與賀錦麗分別端出經濟牛肉，鎖定少數幾個戰場州中尚未做出決定的少數選民，川普著重於釋出保護主義訊息，作為吸引美國製造業潛在選民的關鍵。

川普在競爭激烈的喬治亞州發表演說時，重申對所有外國進口商品全面徵收關稅的計畫。

他在薩凡納（Savannah）告訴選民：「若你不在這裡生產，當你將產品（從海外）輸入美國時，就得支付關稅，非常高額的關稅。」

川普先前表示，可能對所有進口商品徵收10%或20%關稅，對亞洲經濟強國中國徵收60%或更高的關稅。

然而，為美國進口商品支付關稅的是美國人，而不是外國出口商。經濟學家估計，川普不同版本的計畫，都將使美國家庭每年額外支出2000至6000美元。

但川普矢言要「進帳」數千億美元，讓美國公民受益，並駁斥長期徵收關稅導致通膨的專家共識。

他警告，打算對從墨西哥進口的汽車徵收100%關稅，還說將把國內製造業者的企業稅率從21%降低到15%。

川普表示：「根據我今天概述的願景，我們不僅會阻止我們的企業流向外國，在我領導之下，我們將搶走其他國家的就業機會，占有他們的工廠。」

78歲的川普還說，他希望德國汽車製造商「變成美國汽車公司」。

他說：「我希望他們在這裡建廠，我也想在電子生產方面擊敗中國。」