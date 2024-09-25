美民調：川普更擅處理台海危機 賀錦麗支持者更願出兵護台

根據智庫「全球事務研究所」最新民調，美國選民認為，共和黨總統候選人川普更能有效應對中國可能攻打台灣，但支持民主黨候選人賀錦麗的選民更願出兵護台。

「全球事務研究所」（Institute for Global Affairs）民調顯示，全美有52%選民認為，賀錦麗更能強力捍衛美國的國際利益，認為是川普的比例為48%。但在搖擺州有54%的選民相信，川普更能捍衛美國的國際利益，覺得是賀錦麗的比例為46%。

搖擺州有58%的選民認為，川普更可能終止在加薩及烏克蘭的戰爭，相較於賀錦麗的42%。全美選民方面，相信川普更可能終止戰爭的比例為51%，賀錦麗則是49%。

關於如果中國武力犯台，搖擺州選民同樣有58%認為，川普更可能有效應對，賀錦麗的比例則是42%。在全美選民方面，認為川普更能有效應對的比例為53%，賀錦麗為47%。

「全球事務研究所」資深研究員韓納（Mark Hannah）指出，賀錦麗的外交政策願景不如川普明確，尤其是對搖擺州選民而言，川普競選團隊近幾個月來一直對搖擺州進行訊息轟炸。

根據「全球事務研究所」民調，在保護台灣方面，民主黨人及共和黨人支持的比例幾乎一致，分別有44%及45%贊同。

然而，相對於有意投給川普的美國成人選民，有意投給賀錦麗的選民認為美國應出兵保護台灣的比例高出18%。

在台灣議題方面，相較於共和黨人的平均及賀錦麗的支持者，川普的支持者較不鷹派。