美俄勒岡州刪除1259名未合格選民 當中僅9人投過票

美國俄勒岡州選務官員今天表示，經判定州內有1259人登記為選民時未能提供美國公民身分證明，因此將其從選舉人名冊刪除。州務卿辦公室還說，自2021年以來當中僅9人投過票。

美聯社報導，隨著美國總統大選日逐漸接近，從俄勒岡州（Oregon）、亞利桑那州到德州，全美都在加強檢查選舉人名冊。因為共和黨人稱，由於近幾年大量非法移民從美國和墨西哥邊界湧入，令人擔憂這些非美國公民可能投下選票。但各州資料顯示，這種例子其實稀少。

以俄勒岡州為例，那9位曾經投票但未能確認具有美國公民身分者，只占全州300萬登記選民的極少部分。

俄勒岡州州務卿辦公室選務主任伍恩（Molly Woon）表示，郡書記官正在確認這9人投票時確實不具合格身分，或只是他們登記為選民時並未提供合格文件。

俄勒岡州州務卿辦公室將致函這1259人，通知他們未能登記為合格選民，將失去投票資格；除非他們能提供證明美國公民身分的文件來進行重新登記，否則將不會收到今年的選票。

俄勒岡州今年的選民登記截止日期是10月15日。

俄勒岡州之所以曾出現不合格選民能夠投票的情況，有部分是因為自2019年以來當地允許非美國公民取得駕照，而當人們取得駕照或州民證後，俄勒岡州的車輛管理局（Department of Motor Vehicles，DMV，相當於台灣的監理所）會自動將大多數人登記為選民。

官員指出，當俄勒岡州車輛管理局人員在電腦系統輸入駕照或州民證申請者的資料時，可能在下拉式選單中錯誤選取申請者擁有美國的護照或出生證明，實際上對方提供的是外國的護照或出生證明。

俄勒岡州選務和交通當局表示，車輛管理局已採取措施來解決這個問題。