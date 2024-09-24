若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

根據一項新民調，美國6個關鍵搖擺州的選民認為，前總統川普比副總統賀錦麗更有可能結束烏克蘭和加薩走廊的戰爭，且川普更能有效應對中國大陸可能攻打台灣，以及推進美國國際利益。

Axios報導，根據全球事務研究所（IGA）的民調，就全美而言，較多選民認為賀錦麗比川普更能堅決捍衛美國利益，比率為52%對48%。但在亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州等美國大選關鍵搖擺州，川普以56%比44%領先。

在誰更有可能結束加薩走廊和烏克蘭戰爭的問題上，各搖擺州支持川普的差距更大，達到58%對42%。如果中國大陸對台灣有所行動，搖擺州選民同樣有58%認為川普更可能有效應對，賀錦麗則是42%。而在川普招牌議題的移民政策上，他在搖擺州同樣領先賀錦麗，比率為56%對44%。

IGA資深研究員漢納（Mark Hannah）表示，對於選民來說，賀錦麗的外交政策願景不及川普定義明確，特別是川普競選團隊在搖擺州一直用訊息轟炸好幾個月了。

漢納表示，「我們已經看到，戰場州的獨立選民傾向於選擇干預性不那麼強的外交政策。因此，選民認為川普更有可能結束烏克蘭和加薩走廊戰爭，可能強化了他的民望」。

不過，Axios也指出，雖然外交政策可說是總統擁有最直接影響力的領域，卻不是選民在此次選戰周期最在意的重大課題，移民則是例外。