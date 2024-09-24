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美大選前涉「秘密影響行動」 TikTok刪除俄羅斯官媒相關帳號

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國「國會山莊報」（The Hill）報導，TikTok今天宣布已刪除平台上的俄羅斯國營媒體集團相關帳號，因為這些帳號在2024年美國總統大選前在線上進行「秘密影響行動」。路透社
美國「國會山莊報」（The Hill）報導，TikTok今天宣布已刪除平台上的俄羅斯國營媒體集團相關帳號，因為這些帳號在2024年美國總統大選前在線上進行「秘密影響行動」。路透社

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，TikTok今天宣布已刪除平台上的俄羅斯國營媒體集團相關帳號，因為這些帳號在2024年美國總統大選前在線上進行「秘密影響行動」。

短影音分享平台TikTok宣布，已刪除今日俄羅斯國際新聞社（Rossiya Segodnya）和今日俄羅斯電視台母公司TV-Novosti相關帳號，因為這些帳號違反平台社群準則。

TikTok並未詳列遭刪除的所有帳號，但美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，俄國官媒今日俄羅斯電視台（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）的帳號已遭永久禁用。

TikTok表示，這些帳號已在歐盟和英國受到限制，在全球其他地區，其內容也不宜出現在用戶的「為您推薦」頁面，因為這些帳號試圖「在全球事件和事務話題上影響外國受眾」。

該公司表示，將在9月「秘密影響行動」報告（Covert Influence Operations report）中揭露更多有關被刪除帳號的資訊。TikTok在8月份的報告裡表示，已中斷5起「秘密影響行動」。

TikTok表示，該公司正在本屆選舉週期採取措施，以確保旗下逾1億7000萬美國用戶免受「不斷演進的威脅」。

RT在21日發布的1篇文章中坦言，TikTok已刪除其帳號以及俄羅斯衛星通訊社的部分帳號，並稱此次「打擊」是在美國對俄羅斯實施新制裁的數天後進行。

本月稍早，美國國務院指控RT參與全球秘密影響行動，並以其母公司代表俄國政府行動為由，宣布制裁其母公司。

TikTok 俄羅斯 川普 美國大選 賀錦麗

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