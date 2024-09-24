稱澤倫斯基是「史上最偉大推銷員」 川普：他非常想要民主黨勝選

美國前總統、共和黨總統候選人川普23日表示，烏克蘭總統澤倫斯基希望民主黨贏得2024年美國大選。

路透報導，川普在賓州西部的一場造勢活動表示，「我認為澤倫斯基是史上最偉大的推銷員，他每次來到這個國家，都會輕鬆拿到600億美元」。

川普說，「他非常想要他們（民主黨）贏得這次選舉，但我會採取不同的做法，我將實現和平」。川普重申自己如果勝選，要做的第一件事是以總統當選人身分，打電話給俄國總統普亭和澤倫斯基，敦促他們制定協議，但川普沒有提出自己的和平計畫詳情。

JUST IN - Trump: "I think Zelensky is the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with 60 billion dollars" pic.twitter.com/Bx1k9q75lI — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 2024年9月24日

路透指出，川普在此次競選活動的發言，跟部分川普盟友的說法形成對比。這些人主張，烏克蘭將歡迎川普回歸，只有川普具備跟俄羅斯總統普亭談判以結束俄烏戰爭的聰明才智。

澤倫斯基正在美國訪問，準備出席聯合國大會，烏克蘭總統辦公室沒有立即回應置評請求。賀錦麗競選陣營則在電郵聲明批評川普，稱川普不願表明希望烏克蘭打贏戰爭。

賀錦麗團隊國安發言人芬克斯坦（Morgan Finkelstein）表示，「賀錦麗副總統了解，如果美國放棄烏克蘭，普亭將會坐在基輔，把他的目光投向歐洲其他國家和我們的北約盟邦」。

路透在報導還寫道，澤倫斯基近日跟賀錦麗的盟友、民主黨籍賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）一起參觀了該州一家武器工廠。考慮到該行程發生在決勝州的賓州，此舉激怒了川普的一些同事。知情人士表示，雖然川普上周表示，當澤倫斯基人在美國時，「可能」會跟他見面，但尚未安排會議。