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賀錦麗被栽贓共產黨 拉美選票恐跑光

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民主黨總統候選人賀錦麗。歐新社
民主黨總統候選人賀錦麗。歐新社

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】民主黨總統候選人賀錦麗被假訊息與共和黨宣傳成她是共產黨，恐輸掉許多搖擺州？外媒分析，許多拉美移民過去有被左派統治的經驗，但都因不滿貧苦生活跑來美國，更不願支持偏左的候選人。在亞利桑那、內華達與佛羅里達等搖擺州很多拉美裔移民，加上美國選舉人團贏者全拿，少數選民將扮演重要角色。

移民擔心重蹈覆轍

根據《英國廣播公司》報導，近日有影片將賀錦麗與其競選搭檔華茲拍自拍照的影片P在美洲共產革命組織的圖像旁邊。雖然該影片已經被證實是假訊息，但遭到下架前已經有累積至少42萬次觀看數，且被許多西班牙語社團轉發，還有很多地下電台熱烈討論此議題，連特斯拉創辦人馬斯克都曾發文，嘲諷過賀錦麗支持共產主義。

美國約有3620萬拉丁移民，約佔選舉人口14.7%，且很多搖擺州都有大量拉丁美洲移民定居，雖然2020年44%拉丁裔選民投給現任總統拜登，僅16%投給前總統川普，但共和黨近年來因為主打經濟與墮胎等議題，有增加不少拉丁選民的支持。

其中，對社會主義與共產主義最反感的是委內瑞拉與古巴裔的移民，因為兩國過去長期被前領導人卡斯楚（古巴共產黨）與查維茲（委內瑞拉、社會主義）統治，而佛羅里達南部就有很多此類選民。

搖擺州多拉丁選民

當地移民後裔、委內瑞拉籍貝里歐絲表示，若有將民主黨與共產黨相提並論的訊息，民眾很容易會信以為真，不敢投民主黨，怕重現母國衰敗情景。同時她也批評，民主黨沒有很重視共和黨或右派團體這類的宣傳與假訊息攻勢，恐流失更多拉丁裔選票。

紐約時報》提到，川普目前在亞利桑那、喬治亞與北卡羅來納州的民調都暫時領先，前兩州甚至是拜登能勝過川普的關鍵。即使多家民調顯示賀錦麗在全國民調領先川普，但過去希拉蕊也是全國票贏川普、但選舉人輸而落選，各界相當關注美國大選未來的演變。

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川普 美國大選 賀錦麗

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