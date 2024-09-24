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川普左批提前投票 右喊話賓州選民盡快採取行動

中央社／ 賓州印第安納23日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普。美聯社
共和黨總統候選人川普。美聯社

美國總統大選11月5日登場，共和黨總統候選人川普今天抨擊「提前投票」愚蠢，但仍鼓勵賓州選民盡快投票。川普矢言若他勝選，將擊退這個戰場州的移民「入侵」。

法新社報導，川普說：「如果我們拿下賓夕法尼亞州，我們就贏了整場選舉，就是這麼簡單。」在攸關11月5日大選結果的多個搖擺州當中，賓州可能是最關鍵的一州，將決定是由川普或民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）入主白宮。

他說：「出門去吧，計劃好是要提前投票、不在籍投票，還是選舉日當天親自投票。」

川普提醒賓州西部城鎮印第安納（Indiana）群眾，賓州將在未來2週內展開提前投票，「你們可以馬上開始，你們知道對吧？現在我們有這種愚蠢的東西，讓你可以提前45天投票」。

川普在2020年的總統大選中沒拿下賓州，並輸給現任總統拜登（Joe Biden），他再次表達對當年提前投票的質疑。他說：「我很好奇那45天到底發生什麼事…上次發生的事情很可恥，包括在這裡發生的事。但我們不會讓它重演。」

川普在競選過程中經常表示，他更偏好當日投票，但為了削弱提前投票在近幾次選舉中為民主黨帶來的優勢，川普的競選團隊一直鼓勵共和黨人在選舉日之前投票。

川普在90分鐘漫無目的演說中，花許多時間談論移民議題，他重申「殺人凶手」的暗黑形象、和其他「邪惡」移民大舉跨越邊境湧入並占領社區的說法。

他宣稱：「要是賀錦麗贏了這場選戰，她會讓來自世界各地的非法移民湧入賓州城鎮，賓州將永遠不再一樣。」

川普還提到俄亥俄州春田市（Springfield），他和其他共和黨人一再重複毫無根據的種族歧視言論，稱當地海地移民會吃居民的寵物貓狗，並不實地宣稱住有4000人的賓州城鎮沙勒羅瓦（Charleroi），近年因移民使得人口暴增2000%。

美國媒體曾報導，沙勒羅瓦的新移民實際僅增加700到2000人。

川普也提到對賓州選民而言相當重要的能源議題，特別是開採天然氣的水力壓裂（fracking）技術，賀錦麗過去曾持反對立場，如今已轉為支持。

川普 美國大選 賀錦麗

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