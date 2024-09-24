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號稱大選章魚哥！美搖擺州「餅乾民調」出爐 川普狂勝賀錦麗15%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄亥俄州博斯肯麵包店「餅乾民調」指出，前總統川普以54%大幅領先副總統賀錦麗的39%。圖／取自@mzennie在X的照片
俄亥俄州博斯肯麵包店「餅乾民調」指出，前總統川普以54%大幅領先副總統賀錦麗的39%。圖／取自@mzennie在X的照片

紐約郵報報導，美國俄亥俄州一家備受喜愛的麵包店自1984年以來，讓客人挑選畫有候選人Q版頭像的餅乾作為民調，幾乎精準預測每屆大選結果，而最新購買率指出，共和黨候選人川普以54%大幅領先民主黨候選人賀錦麗的39%，這項不科學民調也成為另類的民調指標。

博斯肯麵包店（Busken Bakery）自1984年至今精準預測幾乎每屆大選結果，唯獨在2020年拜登對決川普的大選中誤判。當時川普雖然拿下俄亥俄州，卻輸掉選舉。

根據這項餅乾民調，迄今為止川普餅乾賣出2953塊，賀錦麗餅乾賣出2134塊，川普以相當於54%支持度領先賀錦麗15個百分點，另外畫有笑臉代表「獨立」則占7%。這項民調將持續統計至11月5日投票日為止。

客人可以透過線上或實體店面購買餅乾，且數量不受限，每塊餅乾代表1票。

俄亥俄州是美國搖擺州之一，長期被視為領頭羊，在1964年至2016年間的每屆總統選舉中，拿遭俄州的候選人都是最終坐上白宮寶座的候選人。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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