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起風了？賀錦麗、川普各拿下3搖擺州 民主黨憂標題黨民調恐誤判

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
民調顯示，目前美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）各自在3個搖擺州取得領先。路透
民調顯示，目前美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）各自在3個搖擺州取得領先。路透

紐約時報公布最新搖擺州民調指出，美國前總統川普在亞利桑那州領先民主黨候選人賀錦麗，而且喬治亞州與北卡羅萊納州也占有微幅優勢；川普2020年在亞利桑那州與喬州輸給拜登。目前民主黨人越來越憂心民調機構低估川普選民的支持度，認為他贏得11月大選的可能遠高於頭條民調的統計數字。

紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）於17日至21日分別訪問713名亞利桑那州、682名喬治亞州與682名北卡州選民，詢問如果今天投票，會投給哪位候選人。川普在亞利桑那州以50%支持度領先賀錦麗的45%；在喬治亞州以49%領先賀錦麗4個百分點；在北卡以47%領先賀錦麗2個百分點。

紐時援引該民調指出，太陽帶地區選民普遍表示，川普當總統時改善他們的生活，並擔心賀錦麗入主白宮不會有所提升。而民調發現，川普在2020年輸給拜登的亞利桑那州、喬治亞州取得領先。不過，在2008年以來從未投給民主黨的北卡，賀錦麗僅以微弱差距落後川普。

紐時描述，最新民調凸顯美國嚴重分化，這次總統大選將是史上最緊張的一次選舉。

另外，衛報報導，雖然賀錦麗在多數全國民調保持領先，但部分支持者對於她在北部搖擺州，賓州、密西根州與威斯康辛州的微幅優勢感到不安，這些地區被視為她勝選的必爭之地。

儘管一些民調顯示賀錦麗在普遍公認最重要的搖擺州賓州領先4至6個百分點，但其他民調則顯示川普以較小差距落後。根據最近幾次不同民調，雙方在密西根州與威斯康辛州的差距更小，賀錦麗僅為領先1至2個百分點。

民主黨人的擔心不無道理。川普2016年在賓州、密西根州與威斯康辛州的表現都遠遠超過預期，以微幅優勢贏得這三個州的選舉，擊敗當時對手希拉蕊．柯林頓。

更讓民主黨擔憂的是，預測顯示如果川普這屆民調與2020年敗選預測相同，那麼他將拿下所有7個搖擺州。

另個Focaldata預測顯示，賀錦麗在各搖擺州的領先優勢平均減少2.4%。

Focaldata的數據記者佛林（Patrick Flynn）表示，美國總統大選的結果可能僅由6萬名選民決定，在這種情況下，上述賀錦麗與川普的差距，很容易導致判斷錯誤，「單純仰賴可能選民自我回報的意見，可能會再次出現民調誤判川普失利情況」。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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