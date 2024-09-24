情報官員：俄利用AI影響美選情 產製量居冠

美國情報官員今天表示，俄羅斯產出意圖影響美國總統大選的AI內容多過任何其他外國勢力，作為俄國更廣泛的努力一環，旨在拉抬共和黨川普的選情勝過民主黨賀錦麗。

路透社報導，國家情報總監辦公室（ODNI）情報官員在不願具名的情況下，就俄羅斯和其他國家涉嫌利用人工智慧（AI）影響美國11月5日大選一事對媒體簡報時，發表上述評論。

此人表示，莫斯科製作的AI內容「與俄國為拉抬前總統（川普）選情，並抹黑副總統（賀錦麗）和民主黨所做的更廣泛努力一致，包括透過陰謀論敘事」。

俄羅斯駐華府大使館並未立刻回應記者的置評請求。俄羅斯先前曾否認干預美國選舉。

和人工智慧的其他形式一樣，生成式AI從過去資料中學習如何採取行動。透過這樣的訓練，生成式AI能創造諸如文字、照片和影片等新內容，看上去就好像是由人類所製作。

這位國家情報總監辦公室官員指出，俄羅斯生成旨在影響11月大選的AI內容量勝過任何其他國家，但並未具體提供AI內容量的規模。

他說，俄羅斯是一個更為精明老練的行為者，對美國選舉的運作和適合的目標有更深入的瞭解。

被問及俄羅斯如何散布AI內容時，這名官員提到美國司法部7月9日的一份聲明，內容指出，據稱獲莫斯科支持的擾亂行動利用AI增強的社群媒體帳號，在美國和其他地方傳播有利克里姆林宮的訊息。

這名官員還說，「俄羅斯影響行為者」製作了一支被廣泛報導的假影片，當中一名女性自稱是賀錦麗肇事逃逸的受害者。然而這名官員表示，這支影片是「演」出來的，並非透過AI產製。微軟（Microsoft）上週表示，其研究結果顯示這支影片是一個俄羅斯地下假消息行動的成品。

這名官員說，中國也一直在利用AI內容，不過目的是要影響世界各地對中國的觀感，而不是左右美國大選。

他說：「中國正利用AI在更廣泛影響行動中尋求形塑全球對中國的看法，並放大美國政治議題的分歧。我們尚未看到中國在鎖定美國大選結果的任何特定行動中利用AI。」

這名官員指出，伊朗的影響行為者利用AI協助生成社群媒體貼文，「替宣稱為真實新聞網站的網站撰寫假新聞」。

官員說，伊朗行為者製作的內容以英文和西班牙文呈現，在「兩極化的議題上鎖定橫跨各個政治派別」的美國選民，例如以色列和在加薩（Gaza）的衝突以及總統候選人方面。

伊朗駐聯合國代表團並未立即回應置評請求，伊朗先前也曾否認干預美國選舉。