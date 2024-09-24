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聯合報社論／總統「電」部長 揭露憲政失衡的治國亂象

波蘭總統訪賓州 籲波蘭裔美國人積極參與美大選

中央社／ 華沙23日專電
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）呼籲波蘭裔美國人積極參與美國總統選舉。圖／美聯社
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）呼籲波蘭裔美國人積極參與美國總統選舉。圖／美聯社

波蘭總統杜達近日訪問美國賓夕法尼亞州，期間呼籲波蘭裔美國人積極參與美國總統選舉，強調透過投票，波蘭裔美國人能確保美國繼續在安全與國防領域對波蘭提供支援。

根據波蘭筆記（Notes from Poland）23日報導，杜達（Andrzej Duda）在琴斯托霍瓦聖母國家聖殿（National Shrine of Our Lady of Czestochowa）發表演說，這是一座波蘭裔美國天主教聖地，他被邀請前往揭幕一座為波蘭反共戰士設立的新紀念碑。

杜達在演說中特別提到，波蘭裔美國人的參與不僅對於美國政治具有重要的意義，更對波蘭的安全有著決定性的作用。

他說：「你們雖然住在遙遠的美國，但你們的聲音對波蘭的安全、生存至關重要。你們的選票不僅決定美國的未來，也決定波蘭的未來。

美國約擁有900萬波蘭裔美國人，占全國人口總數的2.7%，這些選民散布在賓夕法尼亞州、威斯康辛州、密西根州等競爭激烈的選舉州。

杜達繼續強調，在前總統川普執政期間，美國政府對波蘭的支持，讓波蘭得以參與美國F-35戰機計畫，這一決定對波蘭的國防現代化至關重要。

原本計劃出席這項活動的美國共和黨總統候選人川普因為安全考慮臨時取消了行程，但他在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）中發表聲明，稱讚波蘭人為了獨立和自由奮鬥，而西方的文化價值以及自由與民主的精神，都會在美國與波蘭及各個盟友中持續展現。

川普 美國大選 賀錦麗

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