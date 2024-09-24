美國大選連續兩屆民調失準 民主黨領先仍陷焦慮

美國總統選舉連續兩屆民調數字都與開票結果出現顯著落差，民主黨陣營對於總統候選人賀錦麗目前小幅領先的局面感到不安，由於川普支持者有不表態與不願參與民調的傾向，局勢相當詭譎。

多數美國選民仍記得2016年11月8日晚間的驚世總統選舉開票結果，民調與聲勢均大幅領先的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），在關鍵搖擺州均落後於對手川普（Donald Trump），當川普確認拿下賓州選舉人票宣布當選，跌破眼鏡的民調數字成為眾矢之的。

相同狀況也發生在2020年11月3日，處理疫情不利的川普面臨拜登（Joe Biden）挑戰，選前有民調顯示拜登在全國性調查穩定領先，最高曾領先12個百分點，不過開票結果落差更大，遲至賓州選舉人票於7日確認後拜登才算勝選，期間全美陷入不安。

距離美國總統選舉只剩40多天，從兩黨陣營到選民都在問，各家媒體公布的民調還能相信嗎？國家廣播公司（NBC）22日公布全美已登記選民民調結果，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）支持度為49%，川普44%，這份民調未獲輿論重視，其他媒體民調也轉向跟進搖擺州的動向。

民調專業機構「皮尤研究中心」（Pew ResearchCenter）研究2020年美國大選民調與投票結果巨幅差異指出，各家全國性民調都高估了拜登，多個州甚至在投票前錯誤預測拜登領先。

賀錦麗的聲勢在拜登退選與民主黨全國代表大會後扶搖直上，川普陣營刻意低調，勤跑搖擺州小鎮。美國主流媒體多持親民主黨的自由派立場，過去一個月來陸續公布賀錦麗在全美與關鍵搖擺州領先的結果，7個搖擺州中的密西根、威斯康辛與賓州甚至被形容為民主黨的「藍色銅牆鐵壁」，但是否真的如此？

已經連續兩屆被選舉結果「震驚」的民主黨高層當然無法掉以輕心，國會山莊報（The Hill）引述兩位不具名民主黨聯邦參議員的說法，「民調專家無法預測川普支持度，許多川粉可能不理會民調人員，也不想坦承自己的政治觀點」、「眼前的民調已毫無意義」。

鞏固傳統支持者與開拓特定族群票源是當前兩黨努力方向，民主黨陣營持續以女性墮胎權與房屋補助為主軸，呼喚更多女性與年輕選民前往投票所；共和黨仍鎖定白人男性與對經濟不滿的中產階級，主打移民議題，希望催出更多隱性支持者。