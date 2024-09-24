美國檢方：川普刺客數月前寫好信件言明進行暗殺

美國檢方今天指出，涉嫌計劃殺害共和黨總統候選人川普的槍手勞斯於行動之前數個月就針對「暗殺企圖」寫好一封內容令人不寒而慄的信件。

法新社報導，58歲的勞斯（Ryan Wesley Routh）15日逃離佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club）後被捕，遭控兩項槍枝犯罪，將在佛州南部出庭。

檢方表示，特勤局（Secret Service）探員當時在川普前方幾個洞巡邏時，發現探出樹叢的步槍槍管，而對勞斯開槍。一名目擊者則看見他駕車逃逸。

聯邦檢方今天提交新文件指出，勞斯「數月前」把一個盒子放在身分未經批露人士家中，裡頭有彈藥、一根金屬管、建築材料、電話和「幾封信」。

勞斯的暗殺企圖遭到揭露之後，該名目擊者打開盒子，發現其中有一封以「親愛的世界」（DearWorld）起頭的信，內容說：「這是對唐納．川普的暗殺，但我辜負了你們。」

「我盡了全力，使出渾身解數。現在得靠你們來完成這項工作；誰能完成這項工作，我就給誰15萬美元。」

這是勞斯之前就有的其他暗殺企圖，還是他為這次在高爾夫球場作案而寫的，目前仍不得而知。

探員認為，為了等待川普現身，勞斯當時可能埋伏近12小時。警方在附近公路上發現用於逃逸的車輛之後將他逮捕。

政府表示，勞斯於被捕前一個月前往佛州，然後開始對球場進行勘查，還曾經開車行經川普的海濱住家。

勞斯曾在網路上發文表示，2016年投票給川普，但是川普令人失望。

他在上述信件中還說：「全世界從最年輕到最年長的每個人都知道，川普不適合做任何事情，更不用說當美國總統了。美國總統至少必須體現美國的道德結構，善良、慈愛、無私、永遠代表人性。（這）沒有一樣是川普能夠理解的。」

勞斯遭控持有移除序號的槍枝和重罪犯非法擁槍。在檢方將本案提交聯邦大陪審團後，他可能面臨更多嚴重指控。