川普大展商人本色 聖經、運動鞋、西裝碎片無所不賣

自父親房產帝國起家、將家族財富變成數十億美元的美國前總統川普不僅出售地產，還大展商人本色，從聖經、「遇刺紀念鞋」到印有個人頭像的紀念銀幣，可謂無所不賣。

法新社報導，正角逐白宮大位的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）先前曾推出許多周邊商品，包括聯名牛排、「川普大學」（Trump University）課程，以及他旗下知名社群平台「真實社群」（TruthSocial）的母公司股票等。

然而，川普的銷售之路並非一帆風順。近月裡「真實社群」母公司「川普媒體與科技集團」（TrumpMedia & Technology Group）股價暴跌；川普聯名牛排上市2個月後就停產；「川普大學」則遭學生指控詐欺並告上法院。

然而，川普並未因為這些挫折停下腳步，他目前正出售一系列以自己形象為中心的商品，其中有些商品堪稱相當「奇葩」。

法新社列舉出川普販售中的4項周邊商品。

「讓美國人再度禱告」聖經

雖然外界很少看到川普上教堂，但他聲稱聖經是他「最喜愛的書籍」。今年3月底復活節前後，川普開始在網路上販賣聖經，每本要價59.99美元（約新台幣1922元）。

川普在一段宣傳聖經的影片中說，「我們必須讓美國人再度禱告（Make America Pray Again）」。這是呼應自己先前提出的政治口號「讓美國再度偉大」（MAGA）。

川普深信自己對美國福音派選民充滿吸引力。在美國，宗教右翼是構成共和黨基礎的一大核心族群。

「戰鬥」遇刺紀念鞋

川普的鐵粉還可以購買一雙299美元（約新台幣9540元）的運動鞋，來紀念他7月賓州造勢遇到的暗殺未遂行動。

這雙白色高筒運動鞋上方印有美國國旗，下方則是川普遭子彈擦傷後右耳淌血、高舉拳頭的經典畫面。

鞋底上緣則用大寫藍字寫著3次「戰鬥」（fight）。這是美國特勤局（US Secret Service）人員護送川普離開舞台時，他所喊的口號。

電視辯論會穿過的西裝碎片

今年夏天，川普把他6月與現任總統拜登（JoeBiden）進行首場電視辯論會所穿的西裝拆成碎片販售。那場辯論對拜登而言堪稱災難，他於隔月宣布退選，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐白宮大位。

銷售網站聲稱，買家只要花費1485美元（約新台幣4萬7599元），就能得到黏在卡片上的一塊西裝布料，藉此擁有「總統歷史的一塊實質碎片」。

川普還在宣傳影片中誇口，「這可以留給你的家人、孩子，甚至是你的孫子。」

印有川普「俊俏臉龐」的紀念銀幣

川普上週末宣布將推出印有他肖像的紀念銀幣，預計9月25日開賣。

他在社群媒體發文稱，每枚售價100美元（約新台幣3200元）的紀念銀幣是「美國偉大的真正象徵」。

銀幣正面刻著這位美國第45屆總統的肖像，背面則是白宮圖案，上方印有「我們信靠上帝」（In God WeTrust）字樣，與印在美鈔上的格言相同。

川普打趣地說：「我看過許多將我的俊俏臉龐作為頭像的硬幣…可惜那些都不是法定貨幣。」