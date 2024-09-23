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賀錦麗連獲名人相挺 川普開轟「那不是真的歐普拉」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗。 美聯社
民主黨總統候選人賀錦麗。 美聯社

美國影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）公開力挺民主黨總統候選人賀錦麗，遭共和黨總統候選人川普批評。一週前美國流行音樂天后泰勒絲也因為表態支持賀錦麗而受到川普抨擊。

英國「衛報」（The Guardian）報導，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上開轟，說他「不禁想這不是真正的歐普拉」。

他寫道：「這不是一個想要數以百萬計人從全世界湧入我們國家的人，那些人來自監獄和精神病院，也包括恐怖分子、毒販、人蛇集團。」

川普在貼文中指出，歐普拉曾在2011年談話節目最終季最後一週邀他和他的家人上節目，「能和家人一起上節目是我的榮幸」。

但其實川普與家人上節目這一集是在2011年2月播出，距離2011年5月節目停播還有3個月，節目宣傳這是川普一家首度一起受訪，當時與川普結婚6年的梅蘭妮亞（Melania Trump）也有出席。

歐普拉本月19日親自主持直播專訪賀錦麗（KamalaHarris）的活動，美國女星崔西艾里斯羅斯（TraceeEllis Ross）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、梅莉史翠普（Meryl Streep），以及喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）和班史提勒（Ben Stiller）等名人透過螢幕遠端亮相。

這場造勢活動現場有400人，網路收看人數約20萬人。歐普拉表示：「有一種真正的樂觀和希望重新浮現…嶄新的日子不再是快要來臨，而是已經到了。」

川普 美國大選 賀錦麗

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