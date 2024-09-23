60年來聲勢最近的一次！ CNN：川賀旗鼓相當 罕見無人民調領先逾5個百分點

2024年美國總統大選11月登場，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普旗鼓相當，是本世紀兩黨候選人支持率最接近的一次。事實上，這是60年來雙方聲勢最接近的美國總統大選。

美國有線電視新聞網（CNN）記者恩騰（HarryEnten）分析，民意調查顯示，自賀錦麗與川普本月10日舉行辯論以來，儘管賀錦麗在全國範圍似乎比川普稍占優勢，但仍處於誤差範圍內，雙方勢均力敵，在考量到選舉人團制度（Electoral College）時更是如此。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天發布的民調結果，賀錦麗創下迄今最佳民調紀錄之一，卻分別只領先4和5個百分點。她在2016年和2020年哥倫比亞廣播公司新聞網/「輿觀」（YouGov）和國家廣播公司新聞網民調中的最大領先優勢，至少是現在的兩倍。

根據CNN最新調查，平均而言，賀錦麗領先川普3個百分點。

恩騰寫道，這與今年所見情況相符，沒有候選人能在全國民調中將領先優勢拉開到平均5個百分點以上，包括在現任總統拜登可能成為民主黨總統候選人時期。

值得注意的是，整個過程中沒有一位候選人領先至少5個百分點，這種情況極為罕見。即便在最終難分軒輊的選舉中，幾乎總有一位候選人會在某一刻建立起顯著優勢。

即使有部分選民認為賀錦麗在辯論中的表現優於川普，似乎也只能帶來寥寥數個百分點的變化。

恩騰指出，必須追溯到1960年的美國總統選舉，才能找到一場主要政黨提名人在全國民調的平均差距始終保持在5個百分點以內的大選。此後每一屆總統選舉中，都至少有3週某位候選人的支持率領先5個百分點以上。

對賀錦麗來說，在全國民調中取得3個百分點的領先優勢遠遠不能確保勝選。自1948年以來，選舉前夕與投票日當天的民調結果平均差異為3個百分點。有些年份，例如2020年，誤差率甚至更高。

距離選舉還有一段時間，民調和最終結果的平均差異會更大，這並不奇怪。

然而，這場大選勝負難料的更重要原因，或許在於這是一場透過選舉人團爭取致勝的270張選舉人票的競爭。

恩騰提到，統計學者席佛（Nate Silver）認為，賀錦麗需要以超過3個百分點的優勢贏得普選，才能在選舉人團中被視為顯而易見的較佳人選，而她尚須努力。

事實上，從州級數據來看，賀錦麗和川普都沒有太大優勢。根據CNN當前估計，賀錦麗掌握了225張選舉人票，川普219張。

在7個尚待爭取的州中，賀錦麗在密西根州、賓州和威斯康辛州的表現似乎略優於川普。這條北方戰線與拜登競選團隊今年稍早希望拿下的路徑類似。

恩騰說，賀錦麗的表現比川普「略優」，在上述3州的支持率都比川普高出約2個百分點。

川普在亞利桑那州和喬治亞州的表現則略勝於賀錦麗，但就像賀錦麗在密西根州、賓州和威斯康辛州的民調一樣，川普在這兩個州平均也只領先1至2個百分點。

恩騰提到，若將選舉人票分配給目前在民調中領先超過1個百分點的候選人，賀錦麗將獲得269票，川普246票。

如同另外5州，兩人在內華達州和北卡羅來納州的差距也非常接近。但假設川普拿下曾兩度贏得的北卡羅來納州，他將獲得262張選舉人票。

倘若賀錦麗贏得內布拉斯加州第2選區，加上密西根州、賓州和威斯康辛州，就可能剛好達到入主白宮所需的270票門檻。

然而，有些內布拉斯加州共和黨人在川普敦促下，希望將當地分配選舉人票的方式改為勝者全拿。

自1964年以來，還沒有民主黨人在總統大選中拿下內布拉斯加州。

如果在最後一刻改變規則，川普可望獲得263張選舉人票，賀錦麗269張，選舉將取決於內華達州及其6張選舉人票。符合CNN刊登標準的最新一次公開民調是由CNN委託民調機構SSRS執行，結果顯示，賀錦麗在內華達州的支持率為48%，川普為47%，完全在誤差範圍內。

也就是說，川普在內華達州也不無可能勝出，屆時可能出現兩人各拿到269張選舉人票的平局。

恩騰說，這將使總統大選進入美國聯邦眾議院，每個州代表將擁有一票。這種情況可能對川普較有利，因為共和黨人較有可能在明年1月繼續維持在眾院的優勢。

無論誰贏得內華達州，都可能得等上一段時間來清點選票。

恩騰最後說，最重要的是，今年總統大選陷入拉鋸戰，任何一個方向的微小轉變，都可能讓世界出現巨大變化。