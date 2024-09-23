若11月落選 川普受訪排除2028年捲土重來
根據今天播出的訪談，美國共和黨總統候選人川普排除一旦11月大選落敗，2028年將會再度角逐大位的可能性。
法新社報導，這位78歲前統被問到，一旦落選，是否會捲土重來時告訴美國新聞節目「全力以赴」（Full Measure）：「不，我不會。我認為就這些了、就這樣了。我根本不認為如此。」
不過這位億萬富豪強調，希望11月5日「順利」。
川普目前和民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）聲勢上旗鼓相當，包括在通常定美國總統大選輸贏的幾個關鍵搖擺州。
總統拜登在災難性的辯論會後於7月間退選，讓民主黨在大選中重現生機。
值得注意的是，川普過去數月以來數度拒絕承諾將會無條件承認這次大選結果。
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