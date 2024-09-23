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川普不與賀錦麗二度辯論

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國共和黨總統候選人川普以部分州已展開提前投票為由，拒絕民主黨對手賀錦麗的第二場辯論邀約。法新社
美國共和黨總統候選人川普以部分州已展開提前投票為由，拒絕民主黨對手賀錦麗的第二場辯論邀約。法新社

美國共和黨總統候選人川普廿一日以部分州已展開提前投票為由，拒絕民主黨對手賀錦麗的第二場辯論邀約。川普還說，再度辯論為時已晚。

川普廿一日在搖擺州北卡州的造勢活動表示，他很樂意再度辯論，因為辯論會有很高的娛樂價值，但一些州已開始提前投票，因此再辦辯論會已失去意義。

川普說，第二場辯論會的問題就是為時已晚，已開始投票了。目前維吉尼亞州、明尼蘇達州和南達科他州等三州已開始提前投票。

川普還告訴現場的大批支持者，儘管美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六月主辦、他與拜登總統的辯論會「非常公平」，但在首場辯論會的處理方式招致批評後，「他們不會再這麼公平了」。

賀錦麗接棒參選後，在本月十日的辯論表現被多數觀眾認為勝過川普，川普就拒絕再次和賀錦麗辯論。

川普 美國大選 賀錦麗

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