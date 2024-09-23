聽新聞
0:00 / 0:00
川普不與賀錦麗二度辯論
美國共和黨總統候選人川普廿一日以部分州已展開提前投票為由，拒絕民主黨對手賀錦麗的第二場辯論邀約。川普還說，再度辯論為時已晚。
川普廿一日在搖擺州北卡州的造勢活動表示，他很樂意再度辯論，因為辯論會有很高的娛樂價值，但一些州已開始提前投票，因此再辦辯論會已失去意義。
川普說，第二場辯論會的問題就是為時已晚，已開始投票了。目前維吉尼亞州、明尼蘇達州和南達科他州等三州已開始提前投票。
川普還告訴現場的大批支持者，儘管美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六月主辦、他與拜登總統的辯論會「非常公平」，但在首場辯論會的處理方式招致批評後，「他們不會再這麼公平了」。
賀錦麗接棒參選後，在本月十日的辯論表現被多數觀眾認為勝過川普，川普就拒絕再次和賀錦麗辯論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言