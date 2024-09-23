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美大選倒數 提前投票啟動

經濟日報／ 編譯徐薏茹／綜合外電
擔心大選後美國可能出現內亂，一些人開始購買刀槍防身。(本報系資料庫）
擔心大選後美國可能出現內亂，一些人開始購買刀槍防身。(本報系資料庫）

美國好幾州已啟動總統大選的提前投票，上千萬美國人將在未來幾周投下選票。隨著美國總統選情升溫提高了選後動盪的可能性，再加上物價持續上漲、海外戰爭延燒等憂慮，美國囤積糧食與基本物資的「末日準備者」也持續增加。

雖然美國選舉投票日11月5日才正式登場，但明尼蘇達州、南達科塔州及維吉尼亞州20日已開始實地提前投票，阿拉巴馬州和威斯康辛州等地也已啟動不在籍郵寄投票，其他州也將在未來幾周跟進，預料上千萬名合格選民將在選舉日前就已完成投票。目前還不清楚今年的提前投票人數，是否會打破2020年的超過1億人紀錄。

賀錦麗21日表示，她已欣然接受美國CNN的邀請，準備參加10月23日的第二場總統電視辯論會，也希望川普一起參加，但川普同日說，他很樂意再度辯論，但部分州已開始提前投票，再舉辦辯論會已經失去意義，「為時已晚」。

另據聯邦選舉委員會（FEC）的最新訊息，賀錦麗8月募到的政治獻金是川普的三倍多，進入9月後，賀錦麗競選帳戶的可用競選現金，也明顯多於川普，獲得財務優勢。

隨著總統大選進入倒數，美國也有更多民眾為選後亂局未雨綢繆。例如，密西根州的卡蒂奇家中備有發電機，地下室有屯糧，車上有急救包、照明設備和電毯，還有包含各種生存知識、內有800多頁文件的活頁夾。

研究人員2022年在分析聯邦緊急事務管理署（FEMA）家庭韌性數據後推算，美國的末日準備者人數超過2,000萬人，比2017年增加許多；該研究將任何能在家中自力更生31天以上，不需要仰賴公共提供的水、電或交通等服務的人定義為「有韌性的公民」。

川普 美國大選 賀錦麗

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