川普拒絕賀錦麗二度辯論邀約 稱「為時已晚」

美國共和黨總統候選人川普今天以部分州份已展開提前投票為由，拒絕民主黨對手賀錦麗的第2場辯論邀約。他還說，再度辯論已經「太遲了」。

法新社報導，川普今天在搖擺州北卡羅來納州的一場造勢活動上表示，他很樂意再度辯論，因為辯論會有「很高的娛樂價值」，但部分州已開始提前投票，因此再舉辦辯論會已經失去意義。

他說，「第2場辯論會的問題就是為時已晚，（部分州分的）投票已經開始了。」目前維吉尼亞州、明尼蘇達州和南達科他州這3州已開始提前投票。

川普還告訴現場的大批粉絲，雖然美國有線電視新聞網（CNN）6月所主辦、他與拜登總統的辯論會「非常公平」，但在首場辯論會的處理方式招致批評後，「他們不會再這麼公平了」。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天稍早向川普下戰帖，邀請他在總統大選前舉行另一場辯論。賀錦麗的競選團隊表示，她已接受CNN的邀請，辯論會擬訂於10月23日登場。

賀錦麗陣營發言人狄倫（Jen O'Malley Dillon）稍早發布聲明表示，「賀錦麗副總統已準備好再次與川普同台辯論。美國人民應該有機會再度看到賀錦麗和川普在投票前進行辯論。」