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賀錦麗發戰帖邀川普參加第2場辯論 擬於10月23日舉行

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天向共和黨對手川普發戰帖，邀請他在總統大選前舉行另一場辯論。賀錦麗的競選團隊表示，她已接受美國有線電視新聞網（CNN）的邀請，辯論會擬訂於10月23日登場。

法新社報導，賀錦麗陣營發言人狄倫（Jen O'MalleyDillon）發布聲明表示，「賀錦麗副總統已準備好再次與川普同台辯論。美國人民應該有機會再度看到賀錦麗和川普在投票前進行辯論。」

截至目前，川普已參加2場總統候選人辯論會，一場是針對現任總統拜登，另一場則是對上賀錦麗。多數專家都認為，賀錦麗是9月10日辯論會的獲勝者。

川普在9月辯論會結束後告訴媒體記者，賀錦麗「想舉行第2場辯論，是因為她輸得很慘…我們會考慮看看」。針對最新的辯論邀請，川普的競選團隊尚未回應法新社的置評請求。

共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）和對手華茲10月1日將在紐約市參加哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）舉辦的辯論。

CNN辯論會消息公布之際，維吉尼亞州、明尼蘇達州和南達科他州這3州已開始提前投票。其他約20多州也設有提前投票的方式，日期依各州規定。

川普 美國大選 賀錦麗

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