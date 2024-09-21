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太調皮？普亭表態挺賀錦麗入主白宮 俄外長：總統很幽默

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／法新社
俄羅斯總統普亭。圖／法新社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia）訪問時指出，俄國總統普亭先前表示在美國11月總統大選支持民主黨候選人賀錦麗的言論只是開玩笑。

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）本月稍早提到，俄羅斯希望美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得大選，他還調侃地以賀錦麗的笑聲「具有感染力」作為支持她，而非美國共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）的理由。

普亭這番言論引發白宮出面回應，呼籲普亭應停止對11月5日美國大選發表評論。

當拉夫羅夫（Sergei Lavrov）被問及美國總統更迭將對俄羅斯外交政策造成多大影響，他回覆：「那是個玩笑。普亭總統很有幽默感，他常在發表聲明和接受訪問時開玩笑。」

拉夫羅夫還說：「我認為長期而言，我們對當前或以往美國選舉的態度沒有差異，因為美國被惡名昭彰的『深層政府』（deep state）所統治。」不過他並未提供證據支持這種說法。

深層政府又稱為「國中之國」，用以指稱在幕後操控國家的集團。

拉夫羅夫的發言昨天已在俄羅斯外交部網站發布。

川普 普亭 美國大選 賀錦麗

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