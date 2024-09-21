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一天破50萬觀看...賀錦麗受訪盼吸引年輕選民 大讚泰勒絲：為正確的事挺身而出

中央社／ 舊金山21日專電
美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）與流行樂天后泰勒絲（右）。圖／法新社
美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）與流行樂天后泰勒絲（右）。圖／法新社

美國民主黨總統候選人賀錦麗接受科技媒體「連線」雜誌的「自動完成搜尋訪問」，藉此吸引更多年輕選民。她在20日上線的訪問影片中，讚賞流行樂天后泰勒絲「為正確的事挺身而出」的勇氣。

「連線」雜誌（WIRED）YouTube頻道訂閱用戶達1150萬。「自動完成搜尋訪問」讓受訪者回答搜尋引擎Google上他們最常被搜尋的問題，受到網友喜愛。

賀錦麗（Kamala Harris）以粉藍色長褲套裝，搭配同色系圍巾和美國國旗胸針亮相。過程中，她不必面對主持人後續提問或挑戰，自行回答對生育權、擁槍權、婚姻平等等議題的看法。影片上線不到24小時，觀看次數便超過50萬。

回應擁槍問題時，賀錦麗表示，她和副手華茲（Tim Walz）都擁有槍枝，不打算奪走任何人的槍枝，但會制定合理的槍枝安全法。「我認為我們需要禁止攻擊性武器。我們需要普遍的背景調查，我們需要紅旗法。」

紅旗法（red flag laws）允許家人、執法部門或其他特定人士向法院申請，暫時沒收對自己或他人構成威脅的個人持有的槍枝。

賀錦麗與共和黨對手川普（Donald Trump）日前辯論時曾在擁槍問題上脣槍舌劍。當時，川普稱賀錦麗若當選將沒收每個人的槍枝，遭賀錦麗打臉；賀錦麗19日接受脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時，也強調她對擁槍的看法。

賀錦麗甚至表示，如果有人擅闖她家就會被槍擊。

她在「連線」雜誌訪談中，也被問及能否擊敗川普和辯論的相關問題。

賀錦麗再度向中產階級喊話，指她出身中產階級家庭，靠母親辛勤工作儲蓄，才買下家中第一間房子，但川普卻要為億萬富翁和大企業減稅。她也說，很享受跟川普辯論；川普對國家的願景根植於過去，她代表的是未來。

另一方面，泰勒絲（Taylor Swift）在川賀辯論結束後，透過社群媒體公開支持賀錦麗，引發川普、川普副手范斯（JD Vance）、美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）等人反擊。

賀錦麗在訪談中說，她以得到泰勒絲的支持為傲。泰勒絲是傑出的藝人，「我很敬佩她在職業生涯中，為自己認為正確的事情挺身而出的勇氣」。

賀錦麗也展現輕鬆一面，開玩笑表示，她和泰勒絲的分歧僅在於支持不同的職業美式足球聯盟（NFL）隊伍。

在今年的NFL年度冠軍賽「超級盃」（SuperBowl），賀錦麗是舊金山49人隊（San Francisco49ers）的球迷，泰勒絲則為堪薩斯酋長隊（KansasCity Chiefs）的球星男友凱爾西（Travis Kelce）歡呼。

賀錦麗這段訪問約10分鐘，雖然相形其他明星的訪談略顯枯燥，卻被認為是競選團隊的明智之舉，讓一些不想收看美國有線電視新聞網（CNN）等傳統媒體的年輕族群，能在更短時間內認識這位民主黨總統候選人。

川普 美國大選 賀錦麗

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