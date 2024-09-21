川普賓州造勢遇槍擊 特勤局承認過於自滿

美國前總統川普今年7月在造勢活動中遭槍擊受傷，維安工作因此飽受批評。美國特勤局（U.S. Secret Service）今天詳述任務失敗的諸多原因，坦承部分幹員過於自滿。

20歲的槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）7月在賓夕法尼亞州自附近屋頂向發表演說的川普開槍，川普的右耳被子彈擦傷，但性命無虞；庫克斯則被特勤人員擊斃。

法新社報導，特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）在記者會上表示，檢討後「發現事先規劃及執行方面的缺陷」。

他說：「雖然先遣小組的一些成員非常勤奮，但其他人卻過於自滿，以致違反安全準則。」

羅威指出的缺失包括與當地執法部門溝通不良、「過度依賴」行動裝置導致資訊孤立，以及知道有視線問題，「卻未適當緩解」。

羅威說：「當地時間晚上6時10分左右，特勤局安全室透過電話通報反狙擊手因應人員，AGR建物的屋頂上有人…這則重要訊息未在特勤局的無線電網絡上轉達。」

兩名參加賓州巴特勒（Butler）造勢活動的人因槍擊受傷，50歲的義勇消防員康沛拉托爾（CoreyComperatore）因此死亡。

原特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在此戲劇性事件發生後辭職，數名特勤人員也被要求休假。

羅威表示，特勤局需要額外的經費、人員和設備來完成「（工作）型態的轉移…從反應狀態到準備就緒狀態」。

調查此事件的國會特別工作小組今天發表聲明，支持羅威持續追究特勤人員的責任，並配合工作小組的獨立調查。

特別工作小組表示：「特勤局不容許自滿。」

美國聯邦眾議院今天一致通過法案，將特勤局對總統候選人的保護提升至與現任總統和副總統相同規格。這項法案正待聯邦參議院表決，經總統拜登簽署後才能成為法律。

羅威說，川普現在得到與總統同等程度的保護。

上週末在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場發生第2次明顯針對川普的暗殺未遂事件，此後對安全需求的提升再度成為人們關注的焦點。