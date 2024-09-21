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美國選民開始提前投票 賀錦麗談墮胎批川普偽善

中央社／ 亞特蘭大20日綜合外電報導
副總統賀錦麗。路透
副總統賀錦麗。路透

美國首批選民為11月激烈緊張的總統大選提前投票之際，民主黨總統候選人賀錦麗今天砲轟她的對手川普與共和黨，稱他們在墮胎議題上是「偽君子」。

法新社報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表她開始競選以來迄今最犀利的演說之一，批評川普（Donald Trump）讓兵家必爭的喬治亞州實施墮胎禁令，造成兩名婦女死亡。

賀錦麗在喬治亞州亞特蘭大的造勢活動上說：「然後，這些偽君子想要開始談這如何符合婦女與兒童的最大利益。嗯，你們當時在哪裡？在談到照顧美國婦女與兒童時，你們在哪裡？你們跑去哪裡了？他們怎麼敢？」這番談話贏得主要是女性觀眾的掌聲。

自兩個月前取代總統拜登成為民主黨候選人以來，賀錦麗就一直針對她所稱的「川普墮胎禁令」窮追猛打。

川普競選期間一再吹噓，他任命的3位最高法院大法官為2022年推翻全國墮胎權鋪路。

自那之後，至少有20個州全面或部分實施墮胎限制，而喬治亞禁止大多數懷孕6週以上的墮胎行為。

賀錦麗今天帶領群眾高喊塞曼（Amber NicoleThurman）的名字，28歲的塞曼來自喬治亞州，是有一個小孩的媽媽，她因為服用墮胎藥而出現罕見併發症，2022年在緊急手術期間死亡。

一個官方州委員會將她的死亡結果歸咎於「延誤」執行關鍵手術，而這原本「可以避免」。

賀錦麗今天在脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）主持的造勢活動上與塞曼的家人見面。她說：「我們將確保安柏（Amber，塞曼名）不只是被當作一個數據來紀念。」

川普 美國大選 賀錦麗

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