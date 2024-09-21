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美3州總統大選提前投票開跑 家長帶孩子體驗民主

中央社／ 維吉尼亞州阿靈頓20日綜合外電報導

距離11月5日美國總統大選還有一個多月的時間，部分美國民眾今天已經排起隊來，要在這場競爭激烈的選戰中投下自己的神聖一票，有家長帶孩子到現場體驗民主程序。

法新社報導，美國維吉尼亞州、南達科他州和明尼蘇達州今天展開提前投票，選民要在現任民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨籍前總統川普之間做抉擇。

維州阿靈頓（Arlington）的投票所今天清晨尚未開放前就有一些民眾在排隊。56歲選民奇肯尼（TomKilkenny）說：「大家就是感覺我們是這個程序的一分子。」

他55歲妻子蜜雪兒（Michelle Kilkenny）表示，她很高興能做個好榜樣，帶動身邊的朋友和鄰居投票。

身穿別有民主黨徽章的藍色T恤的蜜雪兒說：「和他們說話時，我自己就可以跟他們說『我已經投票了』，然後開始一傳十，十傳百。」

對一些民眾來說，盡早投票成了家族傳統。

38歲的武契奇（Nick Vucic）和妻子帶3個女兒到阿靈頓的投票所。他說：「我們希望她們能盡早參與。」

全美50個州都有自己的投票程序：透過郵遞或親自提前投票、選舉日投票，或結合這3種方式投票。

71歲老翁史派克（Ann Spiker）說：「不敢相信我們能勾選川普，想到就很擔心。這就是為什麼我們要出來（投票），盡己所能。」

但在華府以西1小時車程的維州城市費爾法克斯（Fairfax），一些選民有不同的看法。

58歲的空調技工史都華（Arthur Stewart）說，他投票要讓川普重返白宮。

史都華表示，川普先前在位時，已創造了經濟紀錄，「我相信他會延續這一點。另一個議題是邊境問題，邊境安全問題。他在這方面很擅長」。

史都華也呼應了川普沒有根據的說法，即這位地產大亨的2020年「勝選」結果被偷走。

他說：「我只想確保自己提前投票，以防這次會有作票問題。」

川普 美國大選 賀錦麗

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