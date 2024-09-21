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美大選提前投票開跑 喬治亞州要求人工計票再惹議

中央社／ 華盛頓20日專電
美國大選投票日倒數45天，選民「提前投票」今天自維吉尼亞州開跑。同時喬治亞州選委會今天要求人工計票，引發爭議。圖／美聯社 湯淑君
美國大選投票日倒數45天，選民「提前投票」今天自維吉尼亞州開跑。同時喬治亞州選委會今天要求人工計票，引發爭議。圖／美聯社 湯淑君

美國大選投票日倒數45天，選民「提前投票」今天自維吉尼亞州開跑，兩大黨志工在投票所外發放選票示範樣本。同時，挺共和黨總統候選人川普的喬治亞州選委會今天要求人工計票，引發爭議。

美國總統大選投票日訂於11月5日，同時將改選聯邦眾議院全部435席、及約3分之1（33席）聯邦參議院席次。另依各州的狀況，也有州長、副州長等行政職位、州議會、檢察官、學校董事會等不同的選舉、及地方公投。

維吉尼亞州今起開設投票所讓選民投票，持續至投票日前。在維州阿靈頓市的投票所，一些死忠選民因大選日已有行程，選擇先行投下寶貴的一票。

明尼蘇達州、南達科他州今起也寄出選票，有申請的選民可將投好的票送到指定地點。其他約20多州有提前投票的方式，日期依各州規定。

阿靈頓市選務人員盧瑪－歐佛斯垂特（CharlesLuoma-Overstreet）告訴中央社，住阿靈頓的選民，只要事前先註冊，帶證件來就能投票，投票後將選票放入電子機器判讀，計票結果會加總到大選日的開票數。

盧瑪－歐佛斯垂特說，他「很高興能進行（選務）工作，因為這真的是民主的基本實踐」，讓選民的聲音透過選票表達出來。

選民普萊斯（Dave Price）指出，他選舉日已安排旅行，因此選擇提前投票，有些州認為提前投票會有爭議，他則認為是很好的方式。

普萊斯是死忠的民主黨支持者。他說，「共和黨對任何議題的立場，我都感到憂心。我幾乎在每個議題都反對共和黨，」因此，他很早就確定要投給民主黨的總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

普萊斯說，他最擔心的是川普（Donald Trump）具有專制和法西斯的傾向，「如果他有足夠的權力，我認為他會想成為一個獨裁者」。

選民蘭登（Saundra Lamden）也是因選舉日已安排渡假行程，因此提前投票。

蘭登說，她過去曾長期支持民主黨，川普2016年出來參選後，她對他的政策較有共鳴，自那時起改投共和黨。今年她認真比較賀錦麗與川普的政策，認為賀錦麗對很多議題的立場「游移」，政策不是很清楚，因此仍投川普。

「她（賀錦麗）必須更具體說明她要做什麼。她是現任（副總統），卻沒有做任何事，以後會改變嗎？我知道他（川普）會怎麼做，但不知道她（賀錦麗）」。

賀錦麗與川普在11日同台辯論，即時民調顯示，賀錦麗表現較佳，民調優勢也稍微拉大。不過紐約時報（The New York Times）、費城詢問報（PhiladelphiaInquirer）及謝納學院（Siena College）於9月11日至16日做的全國民調顯示，兩人支持度都是47%，民調誤差範圍正負3個百分點，仍不分軒輊。

川普上屆大選連任失利，但他質疑選舉舞弊，不承認輸。隔年1月6日國會認證開票結果，數千支持者聚集抗議，川普上台演說時呼籲他們到國會阻止被偷走的選舉，群眾在國會山莊發生暴動，造成1員警、4民眾死亡，之後有4員警自殺。

今年川普也一再質疑，選舉恐有舞弊，可能出現於通訊投票、讓沒有投票權的移民投票等情事。民主黨則質疑，如果川普再度失利，包括喬治亞州等部分挺川普的地方選委會，可能祭出拖延計票的方式，阻撓開票等選務進行。

美國「全國公共電台」（NPR）等媒體報導，喬治亞州選委會今天再度以3比2的票數，更改選務規定，要求所有選票都要以人工方式手動計票，再將其結果與電子機器判讀結果比對，才能認證。這項決定恐將讓計票拖延數週或甚至數月。

紐約時報（The New York Times）報導，該決定已引起許多批評，喬治亞州的檢察官辦公室罕見表達反對，指這可能已超出選委會職權。另有批評者說，人工計票必須打開密封票箱，造成選票保管風險，也會帶來混亂。

喬治亞州選委會8月底先是以3比2的票數通過規定，允許地方選舉官員認證選舉結果前可進行「合理調查」，包括檢查相關文件等。民主黨已對此提告。

川普 美國大選 賀錦麗

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