川普海地移民吃貓狗論發酵 國會議員集結怒斥

美國共和黨總統候選人川普及副手范斯的「海地移民吃貓狗」論掀起滿城風雨，風暴核心春田市更出現炸彈威脅。海地裔及非裔眾議員今天在國會前痛斥這些「令人厭惡」的不實言論激起對立。

俄亥俄州「春田市（Springfield）的非法海地移民吃貓狗」一說原先在社群媒體發酵，川普日前與對手賀錦麗（Kamala Harris）舌戰時又搬上檯面，范斯（JDVance）接續宣傳。對移民已有反彈情緒的春田市，如今出現30多起炸彈威脅，2所學校停課。

民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克（Sheila Cherfilus-McCormick）今天在國會前表示，「身為國會中唯一的海地裔美國人，現在對我們來說是艱難的時期」，。

她指出，春田市這批海地人進入美國的程序一切合法，他們必須有提供財務支持的擔保人，還得接受背景調查確保不為美國帶來國安風險，也不能有健康狀況。

謝菲勒斯-麥考米克說，川普稱海地人吃寵物的說法產生多種後果，包括越來越多的死亡威脅，海地裔美國人對身分感到不安，有些人甚至不敢去教會、學校及融入社會。

「這對海地裔美國人來說是嚴重的事情，因為教育、教堂及工作正是我們所信奉的3件事」。

美國中西部的俄亥俄州春田市，居民以白人為主，近年來人口激增，主因經濟復甦吸引大多為海地人的移民，而新企業也樂見更多勞動力。

2020年，春田市人口還不到6萬，如今已多了1萬至1萬5000名海地移民。美國總統大選距今不到2個月，政治造勢白熱化，也逐漸激起當地對移民社區的不滿。

謝菲勒斯-麥考米克向所有生活在恐懼中的海地裔美國人喊話，要他們不必恐懼，並呼籲外界譴責川普及范斯的言論。

非裔眾議員霍斯佛德（Steven Horsford）接著說，川普及范斯激起對立，「我們認為夠了就是夠了」。日復一日，右派試圖分裂美國，現在只能期盼這些種族主義言論不會導致海地裔或其他移民社區發生暴力事件。

卡姆拉格-德夫（Sydney Kai Kamlager-Dove）氣到自行消音。她抨擊范斯散播關於貓及海地人的謊言，並指出這些言論已經被駁斥，俄亥俄州州長也表示這些言論不實。「我實在受夠這些」。

台灣友邦海地長年陷入動亂，暴力幫派已控制首都太子港和全國其它大部分地區。除了政治失穩，美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，經濟危機及天災也是海地人出走的原因。

海地前總統摩依士（Jovenel Moise）2021年在位於太子港的私人寓所遇害後，幫派暴力加劇，迫使許多人離開。有些人前往南美洲國家並在當地生活多年，但在就業機會減少後轉往美國。

海地移民吃貓狗論甚囂塵上，社群媒體可見發文把這與海地巫毒教掛鉤。德國之聲（DW）13日引述專家分析指出，海地巫毒教無關貓狗，只涉及獻祭可食用的動物，例如雞和山羊。

加勒比海巫毒文化學者維達爾（Grete Viddal）對DW說，海地人在形容極度貧窮的情況時，會說「某人太窮了，可能不得不吃貓」。但海地人在巫毒儀式中吃貓的想法純粹是虛構的，根本不是事實。

她也指出，1915年美國入侵海地後，巫毒教持續受到污名化。當時美軍無法理解巫毒教，便將其與撒旦崇拜連結。好萊塢延續這類誤解，1932年還推出以此為靈感的喪屍片「白殭屍」（White Zombie）。