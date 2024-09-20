不滿支持以色列…美穆斯林改挺綠黨候選人 賀錦麗恐丟搖擺州衝擊選情

不滿美國支持以色列攻擊加薩（Gaza），美國部分阿拉伯裔、穆斯林選民揮別賀錦麗，改挺第三方候選人史坦（Jill Stein），恐讓賀錦麗在攸關總統大選結果的搖擺州中丟失勝算。

路透社報導，美國-伊斯蘭關係協會（Council onAmerican-Islamic Relations，CAIR）8月底進行的民調顯示，在擁有大量阿拉伯裔人口的密西根州，有40%的穆斯林選民支持綠黨（Green Party）總統候選人史坦，共和黨候選人川普（Donald Trump）支持率約18%，代表民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）支持率僅約12%。

根據美國-伊斯蘭關係協會對全美1155名穆斯林選民進行的民調，賀錦麗在喬治亞州和賓州是穆斯林選民的首選，川普則在內華達州以27%的支持率微幅領先賀錦麗的26%，這些都是攸關大選勝負的搖擺州。

美國大多數州都已將綠黨納入總統大選選票，包括喬治亞州和內華達州除外的所有可能左右選舉結果的搖擺州，綠黨正在這2州採取法律行動要求被納入。

史坦在亞利桑那州和威斯康辛州的穆斯林選民支持率也超過賀錦麗，這2個搖擺州擁有為數眾多的穆斯林人口，民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）2020年在當地便以微弱優勢擊敗川普。

拜登當年贏得的全美穆斯林選票勝過川普，各州出口民調顯示得票率介於64%至84%。但自以色列近1年前對加薩展開軍事行動以來，美國穆斯林對民主黨的支持度已大幅下降。