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賀錦麗密西根州造勢 眾星力挺、歐普拉站台助陣

中央社／ 密西根州法明頓山19日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天出席一場星光熠熠的造勢活動，由脫口秀傳奇天后歐普拉主持；她的共和黨對手川普則在一場反對反猶主義的活動中發表演說。

在這場名為「團結為美國」（Unite for America）的活動中，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、克里斯洛克（Chris Rock）和班史提勒（Ben Stiller）等好萊塢巨星透過螢幕，遠端對副總統賀錦麗（Kamala Harris）大表讚揚。

法新社報導，歐普拉（Oprah Winfrey）在談話節目形式的舞台上，聊到賀錦麗在取代總統拜登成為民主黨總統候選人後，似乎自信心突然大增。

59歲的賀錦麗回答說：「我們每個人生命中都有必須挺身而出的時刻。」

賀錦麗在這場於密西根州舉行的造勢活動登台時，與歐普拉互相擁抱。密西根州是美國7個關鍵搖擺州之一，這些州將決定11月5日大選難以預料的結果。

賀錦麗呼籲美國民眾團結對抗以共和黨前總統川普為代表的「試圖分裂我們的強大勢力」。

賀錦麗隨後在歐普拉的軟性提問下，談到墮胎、經濟、移民等主要競選議題。

這場美國大選的兩名候選人勢均力敵，距離投票日還剩47天，賀錦麗與川普正卯足全力爭取每一張選票。

紐約時報與謝納學院（New York Times/SienaCollege）的民調結果顯示，賀錦麗在賓夕法尼亞州取得些微領先優勢，但同一份民調也顯示賀錦麗與川普在全國範圍內支持度旗鼓相當。賓州或許是所有搖擺州裡最重要的一個。

川普今天在華府一場反對反猶活動上採取較為陰鬱的論調，與賀錦麗盛大熱鬧的造勢活動形成對比。

川普指責賀錦麗在去年10月7日巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列後沒有支持以色列，還說「比起世界上任何其他人，我認為以色列更必須打敗她」。

川普還說：「任何投票給她的猶太人…腦袋都應該接受檢查。」

川普 美國大選 賀錦麗

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