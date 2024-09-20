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美國大選逼近 共和黨緊咬移民議題白宮提反駁

中央社／ 華盛頓19日專電

美國大選逼近，共和黨緊咬近年非法入境移民暴增議題，近日公佈報告稱，無證移民人數在總統拜登任內將破千萬，較前總統川普任內成長274%。白宮則說，7月非法入境人數已降至低於川普時代。

聯邦眾議院國土安全委員會日前發表多數黨報告，指稱拜登（Joe Biden）造成前所未見的「邊境危機」，他任內已有820萬移民非法入境，至任期結束可能增加到1160萬，較川普任內（2017-2021）成長274%。

報告引述美國海關與邊境保護局（U.S. Customs andBorder Protection）的數據。數據顯示，共和黨總統後選人川普（Donald Trump）任內非法入境的移民數是300萬人。報告批評，拜登與副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）上任後，廢除許多邊境安全政策，邊境管理形同「開放」。

該委員會主席、共和黨籍的葛林（Mark E. Green）昨天召開聽證會，邀請退休的邊境保護局官員、受害民眾家屬作證。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天則指出，拜登6月簽署行政命令後，非法入境人數已經大幅降低。

報告指出，川普任內實施多項管理邊境政策，包括興建高牆、授權執法人員在邊境驅趕移民、尋求庇護者必須在墨西哥等待申請結果、與移民母國簽訂遣返協議等，拜登上任後將其終止，以利推動他「開放邊境」的立場。

在聽證會上，最近退休的海關與邊境保護局官員海特克（Aaron Heitke）說，他做這項工作25年，歷任5任政府，無證移民遭遣返回母國的人數在拜登政府任內最低。他認為，必要的遣返是緩和試圖移民非法入境的最有效方式。

海特克也說，在加州聖地牙哥，與恐怖主義組織或有安全威脅的非法移民人數激增，過去一年不多於15人，增加到一年超過100人。他還沒退休前被告誡，不要對外透露數字。邊境議題也導致芬多尼、安非他命等毒品大量流入美國。

出席聽證會的馬里蘭州居民莫林（Patty Morin）講述她37歲女兒瑞秋（Rachel Morin）去年8月在家裡附近的步道跑步遭打、被強暴、勒死的故事。嫌犯赫南德茲（Victor Martinez Hernandez）是來自薩爾瓦多的無證移民，6月落網。

莫林說，涉案兇手在薩爾瓦多是殺人兇手，是遭國際刑警組織通緝的嫌犯，因此躲到美國。他曾試圖入境3次失敗，第4次入境後脫逃，如果他在邊境時，有被要求DNA檢測，就會知道他的背景。她呼籲：「我們需要關閉邊境」。

莫林也說，邊境議題不是黨派議題，她的祖父母也是移民，經正常管道移民美國，試圖非法入境者可能都跟殺她女兒的嫌犯一樣，曾有見不得人的紀錄。

拜登6月簽署行政命令，美墨邊境官方入境處每日的無證移民人數超過2500人，就會暫停庇護申請，降至1500人，才會恢復受理。無人陪伴的孩童、人口販運的受害者、面臨嚴重醫療或安全威脅者，不受這項措施限制。

根據「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導，尚皮耶今天指出，7月、8月無證移民數已降至2020年9月後的新低。8月的人數比起前一年減少68%，6月行政命令實施後，平均每日人數減少約50%。這些措施將持續有效。

川普 美國大選 賀錦麗

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