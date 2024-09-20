美大選在即 澤倫斯基下週訪美擬會賀錦麗、川普
烏克蘭總統澤倫斯基下週將在白宮與美國總統拜登、副總統賀錦麗會面。而根據烏克蘭總統府，澤倫斯基也計劃在下週訪美期間，與前美國總統川普見面。
法新社報導，這可能是澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在11月美國大選前最後一次進行這樣的訪問，而這場選舉有可能顛覆華府對烏克蘭的政策。
澤倫斯基預料將在9月26日造訪白宮期間，與拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）分享終結俄烏戰爭的「勝利計畫」。
白宮表示，澤倫斯基將與拜登、賀錦麗分別會談。賀錦麗已獲民主黨提名，將在11月大選中對決力拚重返白宮的川普（Donald Trump）。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示：「總統與副總統將強調他們力挺烏克蘭直到戰勝的堅定承諾。」
烏克蘭總統府今天另表示，澤倫斯基計劃在下週訪美期間，與「第45任美國總統川普」會面。
賀錦麗已承諾會讓美國繼續支持烏克蘭。但川普曾多次稱讚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），上週與賀錦麗辯論時也拒絕在俄烏戰爭中選邊站，只說希望這場戰爭停止。
烏克蘭政府擔心，若川普重掌白宮，美國挺烏承諾可能鬆動。
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