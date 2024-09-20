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美卡車司機工會中立 民主黨警訊

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
國際卡車司機工會主席歐布萊恩18日表示今年大選，工會既不支持民主黨賀錦麗或是共和黨川普。這代表工會打破歷史都支持民主黨總統選人的慣例。(美聯社)
國際卡車司機工會主席歐布萊恩18日表示今年大選，工會既不支持民主黨賀錦麗或是共和黨川普。這代表工會打破歷史都支持民主黨總統選人的慣例。(美聯社)

美國最大工會之一的國際卡車司機工會（ＩＢＴ）十八日聲明，這次總統大選不會支持任何候選人。這是該會自一九九六年以來頭一遭。這對多年來一直獲該會認可的民主黨是一大打擊。

該會主席歐布萊恩聲明，「兩位主要候選人均未能對本會提出的重要問題做出莊嚴承諾，以確保始終將勞工利益置於大企業之上，令人遺憾」。

該會還聲稱，對基層、一般成員的調查結果顯示，美國副總統賀錦麗及前總統川普皆未獲多數、普遍的明確支持。

賀錦麗十六日雖與該會領袖和成員會面，希望獲其背書。但該會執委會在華府開會表決時，有十四人不支持任一方、三人支持賀錦麗、沒人支持川普。

歐布萊恩七月在密爾瓦基共和黨全代會發表演說，使民主黨內震動。

此次不在兩黨總統候選人選邊的決定，仍凸顯該會內部存在重大分歧。該會幾個地方分會及「卡車司機全國非裔核心團體」已與領導高層決裂，並呼籲投給賀錦麗。

該會在美、加共約一三○萬名會員，可能左右「搖擺州」的大選選情。該會的表態支持，將影響賓州、密西根州與威斯康辛州等戰場州的卡車司機選票流向。

民主黨策士羅森塔爾直言，這次大選很可能取決中西部「藍牆」州的少數選票，該會在每州都有大量成員，他們的認可加上動員計畫，可能成為決定性因素。不支持任何人，可能代表其成員投賀錦麗的比率是五成或接近六成；在勢均力敵的選戰，這可能很重要」。

對此，賀錦麗陣營聲明她獲絕大多數有組織的勞工相挺，許多該會成員支持她參選總統。川普陣營發言人李威特則說，儘管該會高層並未正式為川普背書，但其成員已大聲表明希望讓川普重返白宮。

川普 美國大選 賀錦麗

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