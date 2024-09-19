辯論後聲勢看漲 民調：賀錦麗2搖擺州大幅領先

美國11月總統大選戰鼓頻催，今天公布的一份民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在搖擺州賓州與密西根州大幅領先共和黨對手川普。這兩個「藍牆」（blue wall）州，被視為贏得白宮大位的關鍵。

法新社報導，這份在9月10日電視辯論後進行的民調顯示，賀錦麗（Kamala Harris）聲勢看漲。一般認為，賀錦麗在這場辯論的表現優於對手川普（DonaldTrump）。

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）抽訪可能選民的這份最新民調顯示，賀錦麗在賓州以51%領先川普的45%，在密西根州則以50%勝過川普的45%。這兩州都位於中西部和東北部的「鐵鏽帶」（Rust Belt）傳統重工業衰退區。

奎尼匹克大學表示，在第3個一般認為攸關賀錦麗能否勝選的鐵鏽帶州威斯康辛州，賀錦麗與川普選情膠著，民調基本上平手，賀錦麗僅領先1個百分點。

整體民調顯示，7個搖擺州的競爭最為激烈。根據民調追蹤網站RealClearPolitics.com綜合民調，川普在亞利桑那州、喬治亞州和北卡羅來納州等所謂「陽光帶」（Sun Belt）州取得些微領先，在第4個陽光帶州內華達州微幅領先。

值得注意的是奎尼匹克大學針對賓州1331名可能選民進行的民調，其結果顯示賀錦麗領先6個百分點，超出2.7%的誤差範圍，且領先幅度是8月同一民調領先3個百分點的兩倍。

奎尼匹克大學民調（Quinnipiac University Polling）分析家馬洛伊（Tim Malloy）表示：「3個重要搖擺州對川普的選情發出警訊。」他說，共和黨典型「攻擊民主黨移民和經濟政策的策略，可能不再那麼有用了」。

美國廣播公司新聞網／益普索（ABC News/Ipsos）最新的辯論後全國民調顯示，賀錦麗領先4個百分點。Atlas Intel的辯論後民調則顯示，川普在全國領先3個百分點。