川普妄言移民吃寵物 將造訪風暴中心春日市

美國共和黨總統候選人川普日前競選時，誣指俄亥俄州春田市的移民會吃寵物。他今天在紐約一場喧鬧的造勢集會上表示，近日將造訪這座深受種族緊張局勢困擾的小鎮。

法新社報導，川普告訴支持者說，接下來的兩週內，「我要去春田市（Springfield），要去奧羅拉（Auror）」。川普指的是科羅拉多州丹佛（Denver）郊區的奧羅拉，他多次聲稱當地委內瑞拉幫派以暴力占領了一棟公寓大樓。

川普說，「你們可能再也見不到我了，但這沒關係」，人群大笑起來。

川普是在紐約長島（Long Island）的活動宣布了上述訊息，他在演講中無情地攻擊非法移民，稱他們為「動物」、恐怖分子、罪犯和幫派成員，正在摧毀美國人的生活方式。

這種強硬的反移民言論已成為他對抗賀錦麗（KamalaHarris）的競選主軸。川普試圖將這位民主黨籍的副總統描繪成對移民態度軟弱，還稱數百萬人在賀錦麗監督下非法進入美國，開綠燈的賀錦麗要為此負起責任。

川普在體育場的演講中四處開砲，對移民發表多條毫無根據的評論，其中之一就是「有大量恐怖分子進入我們的國家」。他說：「我們將帶走那些暴力分子，並將他們送回自己的國家，如果他們回來，將會付出慘痛代價。」

賀錦麗在國會西裔黨團協會（Congressional HispanicCaucus Institute）發言時表示，作為總統，她將努力「確保我們的邊境安全」，同時透過政府計畫保護年輕的無證移民。

賀錦麗說：「我們可以兩者兼有，而且我們必須雙管齊下。」