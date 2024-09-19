川普選情「股價最先知」 謝金河：看起來不是好兆頭

美國總統大選投票，進入倒數階段。財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書發表「川普選情，股價最先知」一文，他表示，倒數最後47天，全球屏息以待、注視著這個全球未來幾年最大的變數。

謝金河表示，這幾天，美國共和黨總統候選人川普再遭到槍擊，所幸毫髮無傷，狙擊者被逮捕，只是一場虛驚。昨天川普到密西根州造勢說：「只有夠份量的總統候選人才會被暗殺！」而經歷兩次暗殺的川普，仍繼續加大批判對手賀錦麗的力道。

不過，媒體似乎更關注在另一個焦點上，最近力挺川普的億萬富豪馬斯克，卯上支持賀錦麗的流行音樂天后泰勒絲。謝金河表示，泰勒絲最近貼出支持賀錦麗的照片，在川普說移民吃貓後，泰勒絲立即貼出抱貓的照片，並稱自己是無孩愛貓者。馬斯克則在自己的X上貼出吃豆腐的文字，「我會給她一個孩子，還會用生命守護妳的貓！」又說如果是賀錦麗當選，人類將永遠不能到達火星。馬斯克還說，「為什麼沒有人刺殺拜登和賀錦麗？」這麼火辣的發言，引發更大的對立。

謝金河表示，10日結束的大選辯論，從媒體民調來看，川普似乎沒有占上風。他沒有居住在美國，不敢對選舉結果妄下定論，不過有一個敏感指標值得注意。今年3月上市的川普媒體科技公司（Trump Media& Tech），代號DJT，一上市股價衝到79.38美元，今天跌到15.3美元，收盤15.62美元，市值只剩下31.56億美元，「川普媒體科技公司股價一直下跌，看起來不是好兆頭！」