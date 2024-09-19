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這次拒替兩黨候選人背書…賀錦麗川普失關鍵工會支持

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國最大工會之一國際卡車司機工會（International Brotherhood ofTeamsters）今天宣布，不會在2024年大選中支持任何人，是自1996年以來首次拒絕支持兩黨候選人。

綜合法新社和英國廣播公司（BBC）報導，國際卡車司機工會這回拒絕替任何候選人背書，打破他們1/4個世紀以來支持民主黨入主白宮的傳統。

這個號稱在美國和加拿大擁有約130萬會員的工會說，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）「幾乎未對卡車司機工會提出的重要問題做出任何承諾」。

工會主席歐布萊恩（Sean O'Brien）在聲明中表示：「遺憾的是，兩位主要候選人都未能對我們工會做出認真的承諾，以確保始終將勞動人口的利益置於大企業之上。」

這個工會還聲稱，針對基層成員的民調發現，這兩位候選人「都未獲得明確支持」，儘管最近兩項民意調查顯示川普獲得壓倒性支持。

距離大選之夜只剩不到50天，這對賀錦麗競選團隊要在有限時間裡爭取工薪階層選民支持的努力是一大打擊。賀錦麗將自己定位為美國勞工的堅定捍衛者。

工會對候選人的背書，可能吸引成千上萬在賓州、密西根州和威斯康辛州等關鍵戰場州生活、工作和投票的卡車司機相挺。

賀錦麗陣營在聲明中宣稱獲得「絕大多數有組織的勞工」支持，並指出有許多卡車司機工會成員支持她逐鹿白宮。

這個工會的基層成員，包括貨運司機、倉庫工人和航空公司機師組成的聯盟，長期以來一直被視為政治多樣化。

在共和黨全國代表大會（RNC）後進行的民調顯示，川普獲得59.6%基層工會成員支持，遠遠超出賀錦麗的34%。

上週進行的另一項民調也顯示，川普再次以58%對31%的壓倒性優勢領先賀錦麗。

儘管如此，國際卡車司機工會在聲明中表示，針對「基層成員的大規模民調顯示，副總統賀錦麗並未獲得多數支持，前總統川普也未得到成員的普遍支持」。

川普競選團隊樂見今天釋出的民調結果。

川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）說：「雖然卡車司機工會領導層沒有正式（替川普）背書，但工會的勤奮成員已經大聲且明確地表達了他們希望讓川普總統重返白宮的意願。」

川普 美國大選 賀錦麗

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