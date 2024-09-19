美「超準」民調曝！賀錦麗愛荷華支持度逆襲 但丟美最大工會相挺

美國狄蒙紀錄報（Des Moines Register）及謝爾澤公司（Selzer & Co.）公布最新民調顯示，美國前總統川普在愛荷華州被對手賀錦麗追到僅微幅領先4個百分點，差距落在誤差範圍內，讓美國有線電視新聞網（CNN）評論賀錦麗獲得今年以來「最佳民調」成績。不過美國主要工會「國際卡車司機兄弟會」（Teamsters）18日宣布，不會在2024年大選支持賀錦麗或川普，這是工會自1996年以來首次拒絕支持兩黨候選人。

CNN政治評論員恩騰（Harry Enten）撰文指出，該民調公布於15日，結果顯示川普在愛荷華州支持率為47％，微幅領先賀錦麗的43％，差距在誤差區間內。

值得注意的是，根據該機構6月民調，川普當時對上拜登大幅領先18個百分點，以50%支持度海放拜登的32%。如今這份最新民調凸顯，賀錦麗接棒參選後在該州急起直追，大幅縮小川普領先優勢。

恩騰將謝爾澤民調譽為全美最佳民調之一，較其他民調更為準確，分別在前兩屆大選中命中川普拿下愛荷華州，連預測領先幅度都很相近。愛荷華州僅鄰關鍵搖擺州之一的威斯康辛州，兩地人口結構相當，說明民調結果對賀錦麗是好兆頭。

根據馬克特大學法學院（Marquette University Law School）最新民調，賀錦麗在威斯康辛州以52％領先川普的48％；近期「哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀」（CBS News/YouGov）、CNN等民調亦指出賀錦麗在該州領先4個百分點，遠優於拜登2020年在威斯康辛州的0.6個百分點優勢。

不過，美國最大的工會之一國際卡車司機兄弟會8日聲明，工會希望總統候選人承諾不干涉工會活動或卡車司機行業，並尊重成員罷工權利，可是賀錦麗和川普均未就此提出承諾，因此理事會表決決定不支持兩人。

華盛頓郵報報導，這對16日才出席該工會會議的賀錦麗而言是一大衝擊。

國際卡車司機兄弟會號稱擁有130萬名會員，該組織支持對象受到密切關注，因為兩黨都在爭取工會領袖與會員支持，過去幾十年來工會領袖一直支持民主黨，這是自1996年、將近30年來，再度拒挺民主黨候選人。