調查：賀錦麗表達風格 打動Z世代美國選民

美國大學最新調查報告指出，16歲到27歲的Z世代年輕人裡，經常關注政治與媒體者，傾向支持民主黨總統候選人賀錦麗。賀錦麗的表達風格較受年輕人青睞。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）12日公布一項針對16歲到40歲、訪問1653人的調查報告，這是學者與敘事者中心（Center for Scholars & Storytellers）定期發表，有關年輕人如何回應當前事件的調查。

調查指出，在賀錦麗成為總統候選人之前，將近半數的Z世代受訪者表示，沒有投票動力；但現在這群人當中有29.3%表示，賀錦麗得到提名之後，有意願要投票給她。

調查顯示，關心政治的年輕人傾向投給賀錦麗。56.4%的Z世代受訪者表示，對於新聞或與社區相關的新聞保持高度關注；僅16%的Z世代不關心新聞。關注新聞的Z世代當中，57％願意投票給賀錦麗。

根據UCLA新聞稿，報告共同作者、學者與敘事者中心執行長尤爾斯（Yalda Uhls）指出，據調查年輕人對政治非常投入，這一點似乎影響他們傾向支持賀錦麗。

尤爾斯說：「美國年輕人越來越多以TikTok為接觸新聞的來源，並表示社群媒體是最具真實度的媒體平台。」

賀錦麗有色人種和女性的身分對年輕人並不是投票給她的主要因素。表態支持賀錦麗的Z世代當中，82.7%受訪者指出，支持賀錦麗的理由是種族與性別之外的原因。

調查顯示，賀錦麗對議題的立場、談話時展現一種令人充滿希望的表達方式，是她獲得年輕人支持的主因。

這篇調查的主要作者、學者與敘事中心主任海恩茲（Alisha Hines）指出，有別於共和黨批評賀錦麗靠少數族群身分成為候選人，讓年輕人更感興趣的是，她在競選時的表達方式和實質內容，而非她的種族、族裔或性別。

海恩茲指出，這與去年的「青少年與螢幕」調查結果一致，年輕人對於充滿希望的故事非常有興趣，這也是賀錦麗陣營的競選主軸。