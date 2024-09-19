聯準會一口氣降息2碼 川普酸：這顯示美國經濟很差

在美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息2碼後，共和黨總統候選人川普嘲諷這顯示美國經濟很差，並暗示聯準會在「玩弄政治」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在紐約一家比特幣酒吧透過電視轉播指出：「我猜降息這麼多，這顯示美國經濟很差…。」

此外，川普還說：「經濟將會非常差，又或者他們正在玩弄政治，是兩者其中之一。但這是很大的降息幅度。」

美國總統拜登則在社群媒體X發文指稱：「我們剛達成一個重要時刻。通膨與利率正在下降，而經濟依然強勁。」

拜登表示：「批評者說這不可能發生--但我們的政策正在降低成本並創造就業機會。」