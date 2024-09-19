躲過二次暗殺 川普民調仍落後賀錦麗

躲過第二次暗殺的美國共和黨總統候選人川普，十七日迎來些微落後的最新民調；調查顯示，民主黨總統候選人賀錦麗以百分之五十一的全國支持度領先川普的百分之四十五；另一項選舉預測顯示，賀錦麗選舉勝率為百分之六十一。

多數民調顯示，兩黨支持者對個別政黨總統候選人都很忠誠，卻不等於願意全盤接受選舉結果，今日美國報引述國際組織世界正義工程的研究報導，百分之四十六的共和黨人和百分之二十七的民主黨人分別指出，若不是自家候選人獲勝，則不接受選舉結果。

此外，調查發現，百分之十四的共和黨人和百分之十一的民主黨人稱，若選舉不如預期將「採取行動」，不過調查並未進一步詢問這些受訪者會採取什麼行動。

世界正義工程執行理事安德森表示，結果令人有點震驚，若自家候選人沒贏，有三分之一美國人不願接受總統選舉結果；其中，共和黨人對選舉過程的信任度很低。

川普與賀錦麗上周辯論後，幾家民調均指向賀錦麗表現優於川普。民調公司晨間諮詢在總統辯論後調查全國超過一萬名受訪者，顯示賀錦麗支持率為百分之五十一，川普為百分之四十五。

調查報告指出，賀錦麗在民主黨、二○二○年票投拜登的選民、自由派、女性、十八歲至卅四歲族群和千禧世代表現不俗。

此外，選舉研究網站「五三八」預測顯示，在一百場選舉模型中，賀錦麗勝率有百分之六十一，川普百分之卅九；經濟學人的民調平均顯示，賀錦麗全國支持度領先川普四點四個百分點，為迄今最大差距。