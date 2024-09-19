CNBC最新調查 財經界看好賀錦麗勝選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國副總統賀錦麗首度獲財經界看好能贏過川普，當選下任美國總統。 （美聯社）
美國副總統賀錦麗首度獲財經界看好能贏過川普，當選下任美國總統。 （美聯社）

根據美國財經網站CNBC最新「聯準會調查」（Fed Survey），賀錦麗首度獲財經界認可，看好她比川普更可能贏得11月總統大選，入主白宮。

CNBC在9月12~14日之間，也就是兩位候選人唯一一場辯論會之後的幾天，訪調包括投資策略師、經濟學家和基金經理人在內的27人，其中48%認為賀錦麗能當選總統，41%看好川普。

CNBC前次在7月底進行的調查顯示，當時50%預測川普勝選，僅37%認為賀錦麗會贏。

自從賀錦麗7月下旬取代拜登參選以來，一直在努力充實她的經濟政綱和其他政策。根據全美民意調查，距11月5日大選只剩下50天不到，選民最關心的仍然是生活成本高昂的問題。

在CNBC最新調查裡，56%的受訪者認為，川普勝選比起賀錦麗更有利於股市。但談到範圍更廣泛的整體經濟時，44%認為川普更有利於整體經濟，賀錦麗的看好度為41%。

Naroff Economics的總裁納羅夫表示：「假設川普說到做到，大規模課徵關稅、也大規模驅逐移民（或僅適度遣送移民出境），將升高通貨膨脹，減緩經濟成長，隨之而來的很可能是經濟衰退。」

受訪者並預測，賀錦麗的經濟提案在預算赤字和貿易政策方面表現更好。川普的政策建議對商業監管、通貨膨脹、就業和稅收的影響，則獲得較高的分數。

總體而言，受訪者看待美國最令人擔憂的經濟風險中，總統大選在八個選項裡排第六。排第一的是Fed可能降息太晚或太少。

另外，選舉研究網站「五三八」（FiveThirtyEight）長期追蹤發現，自2021年7月以來，賀錦麗的整體好感度首度超過反感度；此外，五三八選舉預測顯示，在100場選舉模型中，賀錦麗勝率有61%，川普有39%；經濟學人的民調平均顯示，賀錦麗的全國支持度領先川普4.4個百分點，為迄今最大差距。

川普 美國大選 賀錦麗

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