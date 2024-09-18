快訊

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

大雷雨彈襲台中、苗栗！7縣市大雨特報 降雨持續到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

又一大咖明星發聲！繼泰勒絲表態力挺 怪奇比莉「支持賀錦麗」原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（17）日流行歌手怪奇比莉（左）拍攝影片，表態自己將投票給賀錦麗（右）。圖／美聯社
昨（17）日流行歌手怪奇比莉（左）拍攝影片，表態自己將投票給賀錦麗（右）。圖／美聯社

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在美國總統大選電視辯論後，透過社群媒體表示支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選總統，引起許多人關注。然而，昨（17）日另一大咖流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與音樂製作人哥哥（Finneas）也拍攝影片，表態自己將投票給賀錦麗。

流行指標歌手怪奇比莉昨（17）日與哥哥在社群媒體「Instagram」上拍片表示，「我們的選擇很明確，我們將投票給賀錦麗、華茲」，並提醒大家17日為美國的全國選民登記日。影片中，怪奇比莉解釋自己選擇賀錦麗的原因，他們（賀錦麗、華茲）維護女性生育權、地球，並為民主奮鬥，並直言「賀錦麗是位穩重、有能力的領導人」。

Finneas則表示，「我們不能讓極端分子控制我們的生活、自由與未來。阻止他們的唯一方式，就是將票投給賀錦麗」。據外媒《The Hollywood Reporter》報導，怪奇比莉在2020年出席民主黨全國代表大會，批評川普（Donald Trump）正在摧毀美國與大家所關心的一切。後來，拜登當選時，她也開心的拍片坦言，「我現在實在太快樂了！」

現年22歲的怪奇比莉在Instagram上已擁有1.1億粉絲，今年（2024）更以電影《芭比》原聲帶中的歌曲〈What Was I Made For?〉拿下第66屆葛萊美獎「年度歌曲獎」，顯示出在年輕人中具有相當大的影響力。目前，怪奇比莉支持賀錦麗的影片在發布15小時後，已在Instagram獲得超過2百萬個讚。

另外，身為流行音樂天后的泰勒絲，前幾天也在Instagram上PO出自己抱著貓咪的照片，並自稱「沒孩子的養貓女士」，公開表態力挺賀錦麗。

Instagram 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

整理包／黎巴嫩真主黨BB call集體爆炸！台製造商被動手腳？事發過程、死傷人數、幕後黑手一次看

連「進擊的巨人」作者都佩服！日本漫畫迷寄回函40年不中斷 全盛期單月破百封

不在乎？泰勒絲表態力挺賀錦麗 范斯：她跟大多數美國人利益和問題脫節

不買16！日本二手iPhone買氣夯 外國客讚品質好又便宜「誘人價格曝」

相關新聞

又一大咖明星發聲！繼泰勒絲表態力挺 怪奇比莉「支持賀錦麗」原因曝光

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在美國總統大選電視辯論後，透過社群媒體表示支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kam...

川普2度遇刺後恢復競選 稱「只有具份量總統會挨槍」

美國共和黨總統候選人川普日前似乎再遇暗殺未遂，他今天在事發後首度重返競選活動，吹噓「只有夠份量的總統才會遭到槍擊」，並稱...

賀錦麗曾害少女癱瘓？微軟：俄羅斯放的假訊息

微軟最新研究報告指出，網路有關美國民主黨總統候選人賀錦麗2011年在舊金山肇事逃逸，造成1名13歲女孩癱瘓的訊息，是俄羅...

CNN：3大決戰州 賀錦麗、川普在賓州花最多宣傳費

有線電視新聞網(CNN)17日分析，不管從競選廣告、候選人走訪、組織動員或對民調結果的關注程度看，密西根州、威斯康辛州及...

共和黨民調專家：賀錦麗沒有穩贏 辯論會後只鞏固基本盤

共和黨民調專家克莉絲汀‧安德森(Kristen Soltis Anderson)17日投書紐約時報指出，民主黨總統候選人...

賀錦麗籲結束加薩戰爭 衝突落幕後以不得重新占領

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天呼籲結束以哈戰爭，她還表示，一旦這場近一年的衝突結束，以色列不得重新占領這個巴勒斯坦飛地加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。