又一大咖明星發聲！繼泰勒絲表態力挺 怪奇比莉「支持賀錦麗」原因曝光

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在美國總統大選電視辯論後，透過社群媒體表示支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選總統，引起許多人關注。然而，昨（17）日另一大咖流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與音樂製作人哥哥（Finneas）也拍攝影片，表態自己將投票給賀錦麗。

流行指標歌手怪奇比莉昨（17）日與哥哥在社群媒體「Instagram」上拍片表示，「我們的選擇很明確，我們將投票給賀錦麗、華茲」，並提醒大家17日為美國的全國選民登記日。影片中，怪奇比莉解釋自己選擇賀錦麗的原因，他們（賀錦麗、華茲）維護女性生育權、地球，並為民主奮鬥，並直言「賀錦麗是位穩重、有能力的領導人」。

Finneas則表示，「我們不能讓極端分子控制我們的生活、自由與未來。阻止他們的唯一方式，就是將票投給賀錦麗」。據外媒《The Hollywood Reporter》報導，怪奇比莉在2020年出席民主黨全國代表大會，批評川普（Donald Trump）正在摧毀美國與大家所關心的一切。後來，拜登當選時，她也開心的拍片坦言，「我現在實在太快樂了！」

現年22歲的怪奇比莉在Instagram上已擁有1.1億粉絲，今年（2024）更以電影《芭比》原聲帶中的歌曲〈What Was I Made For?〉拿下第66屆葛萊美獎「年度歌曲獎」，顯示出在年輕人中具有相當大的影響力。目前，怪奇比莉支持賀錦麗的影片在發布15小時後，已在Instagram獲得超過2百萬個讚。

另外，身為流行音樂天后的泰勒絲，前幾天也在Instagram上PO出自己抱著貓咪的照片，並自稱「沒孩子的養貓女士」，公開表態力挺賀錦麗。