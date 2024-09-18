川普2度遇刺後恢復競選 稱「只有具份量總統會挨槍」

美國共和黨總統候選人川普日前似乎再遇暗殺未遂，他今天在事發後首度重返競選活動，吹噓「只有夠份量的總統才會遭到槍擊」，並稱讚對手賀錦麗致電慰問他是否安好。

法新社報導，川普（Donald Trump）在弗林特市（Flint）與一群熱情支持者舉行市民大會時發表上述言論。弗林特市是搖擺州密西根州一座陷入困境的工業城市，這裡曾是美國汽車業的明珠，但工廠在外國競爭下紛紛關閉。

聯邦調查局（FBI）認為川普本月15日在他位於佛羅里達州的高爾夫球場遭遇一起失敗的暗殺行動，川普將這件事與他承諾對進口自墨西哥與中國的汽車課徵重稅連結起來。

川普說：「你們想知道我為什麼會中彈，是吧？大家知道，只有夠份量的總統才會遭到槍擊。」

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天在另一個搖擺州賓州造勢，她說，在川普險遭攻擊後，她與川普取得了聯繫。

賀錦麗接受全國黑人記者協會（National Associationof Black Journalists）訪問時說：「我打給他，看他是否安好。我告訴他，我已公開聲明，我們國家不容忍政治暴力。」

白宮稱這是一次「親切簡短的對話」。川普稱讚賀錦麗「人很好」。

但川普也說，總統拜登與賀錦麗堅稱他對美國民主構成威脅，而本來要暗殺他的槍手是這番言論的追隨者。

在市民大會上，川普的支持者說，這起攻擊未遂案讓他們更挺川普。71歲的退休汽車工人歐文（DonaldOwen）說：「我相信他們想殺掉川普，這樣川普就無法競選第2個（總統）任期。」

美國汽車業正與外國企業競爭，川普在市民大會中將自己描述成救星。他說：「如果悲劇發生了，我們沒有選贏，那麼汽車業工作、製造業工作就會化為零，這裡的所有工作都會消失。」

川普也為他迂迴、漫無邊際的講話方式辯解，接著話鋒一轉，談到化石燃料鑽探話題，他說：「我們在阿拉斯加有巴格蘭（Bagram）。他們說這可能和沙烏地阿拉伯一樣大、可能比整個沙烏地阿拉伯還要大。」

但巴格蘭是位於阿富汗的一座空軍基地。川普可能把巴格蘭與阿拉斯加北極國家野生動物保護區（ArcticNational Wildlife Refuge）搞混了。