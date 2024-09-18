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賀錦麗曾害少女癱瘓？微軟：俄羅斯放的假訊息
微軟最新研究報告指出，網路有關美國民主黨總統候選人賀錦麗2011年在舊金山肇事逃逸，造成1名13歲女孩癱瘓的訊息，是俄羅斯暗地在社群網路散播的假消息。
綜合法新社和路透社報導，微軟（Microsoft）在報告中表示，自8月底開始，1個與克里姆林宮勾結、名為「風暴-1516」（Storm-1516）的網路團體便製作了兩支假影片，用以抹黑賀錦麗（Kamala Harris）和她的競選搭檔華茲（Tim Walz）。這兩支影片觀看量都累積數百萬次。
第1支影片中，1個據稱支持賀錦麗的團體動手攻擊1名標榜為川普造勢活動的出席人士；第2支影片中，1名演員捏造了賀錦麗在2011年肇逃事件中造成1名女孩癱瘓的說法。
微軟報告指出，第2支影片是透過1個假冒為舊金山媒體的網站散播的。
除了「風暴-1516」，還有第2個名為「風暴-1679」（Storm-1679）的俄羅斯團體不再聚焦2024巴黎奧運，轉而散播抹黑賀錦麗的假影片。
微軟說，這項發現代表著，俄羅斯正趕在美國11月5日大選之前，推升它各項海外干預作業的力道。
微軟威脅分析中心（Microsoft Threat Analysis Center）總經理華茲（Clint Watts）表示，隨著美國大選一天天逼近，「我們應預期俄羅斯行動者將持續利用網路代理人和駭客團體，透過媒體網站和社媒管道來放大他們的訊息，傳播分裂性政治內容、假影片以及經過人工智慧（AI）加工過的文宣」。
俄羅斯駐美大使館並未回應置評要求。
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