賀錦麗籲結束加薩戰爭 衝突落幕後以不得重新占領

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天呼籲結束以哈戰爭，她還表示，一旦這場近一年的衝突結束，以色列不得重新占領這個巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）。

路透社報導，賀錦麗在費城向全國黑人記者協會（ National Association of Black Journalists）發表講話，呼籲以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）停火、兩國解決方案以及中東穩定，但不要讓伊朗獲得授權。

賀錦麗回答3名記者提問時表示：「我們已經非常明確地表明，這項協議的達成，需要符合這個地區每個人的最佳利益。」

加薩衛生部表示，自去年10月7日以來，以色列對這個哈瑪斯控制的加薩走廊攻擊已造成至少4萬1252人死亡、9萬5497人受傷。根據以色列統計，哈瑪斯當天發動襲擊，造成以色列1200人死亡，其中大部分是平民，另有約250人被擄為人質。

賀錦麗被問到俄亥俄州春田市（Springfield）的狀況。右翼煽動者聽到海地移民吃家庭寵物的假消息之後，網路炸鍋，讓這座城市數日來處於社群媒體風暴中心。

賀錦麗11月5日大選的共和黨對手、前總統川普承諾，如果當選，將大規模驅逐春田市的海地移民，儘管其中大多數是合法居留美國。

賀錦麗說：「這讓人筋疲力竭，有傷害性，令人憎惡，而且是根據一些我們不應該容忍的老派東西。」

45分鐘的訪談從經濟問題開始。賀錦麗表示，如果當選總統，她會和民間投資者合作增加房屋供應，她也坦承，需要更努力來降低美國房價。

賀錦麗說：「目前影響人們經濟和他們經濟福祉的重大問題之一，就是我們的住房供應短缺。」

「房子太貴了。」

賀錦麗重申將兒童扣稅減免擴大到6000美元的計畫，也再次允諾美國人用於育兒的費用不會超過收入7%。