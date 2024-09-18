川普疑再遭暗殺未遂 賀錦麗選舉緊繃下致電慰問

美國共和黨總統候選人川普遭遇另一次明顯的暗殺企圖後，副總統賀錦麗今天在選情緊繃之際致電慰問，但她在受訪時仍譴責川普「可惡地」散布海地移民吃寵物的不實言論。

法新社報導，前總統川普（Donald Trump）昨天在佛羅里達州自家高爾夫球場打球時，特勤局人員在高球場邊界圍籬外的灌木叢發現一名槍手。川普在事發後首度準備重返競選造勢活動時，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）表示她已與川普取得聯繫。

賀錦麗接受全國黑人記者協會（National Associationof Black Journalists, NABJ）訪問時表示：「我打給他，看他是否安好。我告訴他我已公開說--我們國家不容政治暴力。」

白宮描述，這是一次「親切簡短的談話」。

但賀錦麗這通電話是在選情緊繃之際撥打。目前距離總統選舉投票僅剩7週，雙方陣營互指對方煽動分裂和暴力。

賀錦麗在關鍵決戰州賓夕法尼亞接受訪問時，首度對川普散布海地移民在俄亥俄州吃掉當地居民貓狗的不實言論做出回應。

川普和競選搭檔范斯（J.D. Vance）公開宣稱這項不實說法後，春田市（Springfield）出現數十起針對當地社區的炸彈威脅，迫使若干學校關閉。

賀錦麗說：「這個社區的家庭和孩童發生的事，真是令人心痛。」

川普將他兩個月來兩度險遭暗殺，歸咎於賀錦麗與總統拜登發表關於他威脅民主的「言論」。但川普自己也曾使用過類似語言，將賀錦麗描繪成一個「邪惡」的激進分子，稱她把美國變成「失敗的國家」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，拜登和賀錦麗「從未以任何方式鼓勵暴力」。

索夫克大學（Suffolk University）和「今日美國報」（USA Today）所做的一份新民調顯示，賀錦麗在賓州的民意支持度為49%，領先川普的46%，主要歸功於獲得女性選民的大力支持。

這確認兩人在這場選舉中顯著的性別支持度差異，至少在賓州是如此，賀錦麗以56%的女性支持度領先川普的39%，而川普在男性支持度上以53%領先賀錦麗的41%。